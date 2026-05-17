Erzurum Hava Durumu! 17 Mayıs Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 17 Mayıs 2026 Pazar. Erzurum'da hava durumu, yerel halk için önemli bir konu. Hava, yer yer sağanaklarla birlikte 15 derece civarında. Gece saatlerinde sıcaklık 2 - 3 derece arasında seyredecek. Gün boyunca hafif yağmurlu bir hava hakim olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazartesi günü, 18 Mayıs 2026, Erzurum'da orta şiddetli yağışlar bekleniyor. Sıcaklıklar 10 - 12 derece arasında olacak. Salı günü, 19 Mayıs 2026, hava bulutlu olacak. Sıcaklıklar 8 - 11 derece arasında değişecek. Çarşamba günü, 20 Mayıs 2026, bir - iki kısa süreli sağanak yağış bekleniyor. Sıcaklık 14 - 15 derece civarında olacak.

Bu hava koşulları, yaşayanlar için bazı önlemleri gündeme getiriyor. Yağışlı günlerde, dışarı çıkarken su geçirmez giysiler giymek önemli. Uygun ayakkabılar da ıslanmaktan korunmak açısından faydalı olur. Yağışların yoğun olduğu günlerde trafikte dikkatli olmak gerekiyor. Araçların lastiklerinin iyi durumda olduğundan emin olunmalı. Böylece Erzurum'daki hava koşullarına hazırlıklı olabiliriz. Günlük aktiviteleri daha rahat sürdürebiliriz.