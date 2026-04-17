HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 17 Nisan Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum, 17 Nisan 2026 Cuma günü güneşli bir hava ile karşılanıyor. Hava sıcaklığı gündüz 13 derece, gece ise 2 derece olarak tahmin ediliyor. Ancak, önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişim yaşanacak. 18 Nisan Cumartesi gününde hafif yağış bekleniyor. Soğuk hava nedeniyle uygun giyinmek, iyi bir fikir. 19 ve 20 Nisan tarihlerinde sağanak yağış ve sıcaklık düşüşleri görülebilir. Dışarı çıkanların tedbirli olması önerilmektedir.

Seray Yalçın

Bugün, 17 Nisan 2026 Cuma günü, Erzurum'da hava genellikle güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 13 derece civarında. Gece ise 2 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar güneydoğu yönünden esecek. Hızı saatte yaklaşık 3 kilometre olacak. Nem oranı sabah %56. Gündüz %35, akşam %51 ve gece %72 civarında olacak. Erzurum'da bugünkü hava durumu açık ve güneşli.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. 18 Nisan Cumartesi günü gündüz hava sıcaklığı 8 derece. Gece ise 4 derece civarında olması tahmin ediliyor. Bu tarihte hava daha soğuk olacak. Hafif yağışlı koşullar öngörülüyor. 19 Nisan Pazar günü gündüz hava sıcaklığı 11 derece. Gece ise 3 derece civarında olması bekleniyor. Yer yer sağanaklar görülebilir. 20 Nisan Pazartesi günü gündüz sıcaklık 7 derece. Gece ise -1 derece civarında olması muhtemel. Yağmurlu koşullar etkili olabilir.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşullarındaki değişikliklere hazırlanmak önemli. Özellikle 18 Nisan Cumartesi gününde hafif yağış ve soğuk hava bekleniyor. Dışarı çıkarken uygun bir mont almanız faydalı olacaktır. 19 Nisan Pazar günü yer yer sağanaklar görülebilir. Ani hava değişikliklerine karşı dikkatli olmak gerekiyor. 20 Nisan Pazartesi günü yağmurlu koşullar etkili olabilir. Şemsiye veya su geçirmez ayakkabı kullanmanız önerilir. Hava sıcaklıklarındaki düşüşlere karşı kat kat giyinmek iyi bir fikir. Sıcak içecekler tüketmek de sağlığınız açısından faydalı olacaktır.

Erzurum'da 17 Nisan Cuma günü hava açık ve güneşli olacak. Ancak, önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Gerekli önlemleri almanız önemlidir.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.