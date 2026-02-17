HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 17 Şubat Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 17 Şubat 2026'da hava durumu soğuk ve yağmurlu şekilde seyrederken, sabah saatlerinde sıcaklık -1 dereceye kadar düşüyor. Gün içinde sıcaklık 6 dereceye çıkacak ancak akşam saatlerinde tekrar 3 derece olacak. Gece sıcaklık 1 dereceye düşeceği için karla karışık yağmur etkisini sürdürecek. Yoğun yağış ve kaygan zeminler nedeniyle yürüyüş yaparken dikkat edilmeli, kalın giysiler tercih edilmelidir. Rüzgarlı havada hissedilen sıcaklık daha da düşebilir.

Erzurum Hava Durumu! 17 Şubat Salı Erzurum hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün 17 Şubat 2026 Salı. Erzurum'da hava durumu soğuk ve yağmurlu. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı -1 derece civarında. Hafif yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6 dereceye kadar yükselecek. Karla karışık yağmurlu hava devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 derece olacak. Gece ise 1 dereceye düşecek. Karla karışık yağmurlu hava etkisini sürdürecek. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu değişecek. 18 Şubat Çarşamba günü sıcaklık 7 derece civarında olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. 19 Şubat Perşembe günü sıcaklık 3 dereceye düşecek. Zaman zaman karla karışık yağmurlar görülecek. 20 Şubat Cuma günü ise hava sıcaklığı 4 derece civarında olacak. Çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu soğuk ve yağmurlu günlerde dikkatli olunmalıdır. Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler için bu çok önemlidir. Sokaklarda su birikintileri ve kaygan zeminler oluşabilir. Yürürken dikkatli olunmalı, uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Hava sıcaklıkları düşük olduğundan hipotermi riski vardır. Kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını koruyacaktır. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık düşebilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler ve aksesuarlar kullanmak faydalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma meydana gelebilir. Don olaylarına karşı tedbirli olunmalıdır. Araç kullanırken dikkatli sürüş kurallarına uyulmalıdır. Hava koşullarının hızla değişebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek plan yaparken yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cinsiyet değiştirmeye sıkı kural! Aynı cinsiyette olanların düğün yapmasına hapis cezasıCinsiyet değiştirmeye sıkı kural! Aynı cinsiyette olanların düğün yapmasına hapis cezası
İntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayıİntihar eden polisin son mesajı... Sedat Peker detayı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında CHP iddiası! Tarih bile verildi: "Kemal Kılıçdaroğlu geri geliyor"

Canlı yayında CHP iddiası! Tarih bile verildi: "Kemal Kılıçdaroğlu geri geliyor"

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Barajdaki seviye maksimuma ulaştı! Kapaklar kontrollü şekilde açıldı

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Galatasaray'da Çağrı Balta depremi! Avukatı sessizliğini bozdu: "Antrenmanlara çıkmayacak"

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Uyuşturucu test sonuçları belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

Sigaraya zam geldi: En ucuz sigara fiyatı belli oldu

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

80 bin TL'ye aldı, 2,5 milyon TL'den satışa çıkardı 'Uygun yer bulamadım’

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.