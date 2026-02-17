Erzurum Hava Durumu! 17 Şubat Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün 17 Şubat 2026 Salı. Erzurum'da hava durumu soğuk ve yağmurlu. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı -1 derece civarında. Hafif yağmur bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık 6 dereceye kadar yükselecek. Karla karışık yağmurlu hava devam edecek. Akşam saatlerinde sıcaklık 3 derece olacak. Gece ise 1 dereceye düşecek. Karla karışık yağmurlu hava etkisini sürdürecek. Rüzgar güneydoğu yönünden saatte 11 kilometre hızla esecek.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu değişecek. 18 Şubat Çarşamba günü sıcaklık 7 derece civarında olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. 19 Şubat Perşembe günü sıcaklık 3 dereceye düşecek. Zaman zaman karla karışık yağmurlar görülecek. 20 Şubat Cuma günü ise hava sıcaklığı 4 derece civarında olacak. Çok bulutlu bir hava hakim olacak.

Bu soğuk ve yağmurlu günlerde dikkatli olunmalıdır. Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler için bu çok önemlidir. Sokaklarda su birikintileri ve kaygan zeminler oluşabilir. Yürürken dikkatli olunmalı, uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Hava sıcaklıkları düşük olduğundan hipotermi riski vardır. Kalın ve kat kat giyinmek vücut ısısını koruyacaktır. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık düşebilir. Rüzgar geçirmeyen giysiler ve aksesuarlar kullanmak faydalıdır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde buzlanma meydana gelebilir. Don olaylarına karşı tedbirli olunmalıdır. Araç kullanırken dikkatli sürüş kurallarına uyulmalıdır. Hava koşullarının hızla değişebileceği unutulmamalıdır. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek plan yaparken yardımcı olacaktır.