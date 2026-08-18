Erzurum Hava Durumu! 18 Ağustos Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Ağustos 2026 Salı günü, Erzurum'da hava durumu değişken olacak. Gün içinde hava sıcaklıkları 20 ile 23 derece arasında seyredecek. Akşam saatlerinde ise sıcaklık 9 ile 13 dereceye düşecek. Gün boyunca hava genellikle güneşli. Ancak, öğleden sonra yerel sağanak yağışlar veya gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu da değişkenlik gösterecek. 19 Ağustos Çarşamba günü hava sıcaklıkları 22 ile 8 derece arasında olacak. Bu gün boyunca sağanak yağışlar veya gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 20 Ağustos Perşembe günü hava sıcaklıkları 21 ile 4 derece arasında değişecek. Yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. 21 Ağustos Cuma günü ise hava daha sıcak olacak. Sıcaklık aralığı 26 ile 8 derece arasında değişecek. Hava genel olarak güneşli olacak.

Bu değişken hava koşulları nedeniyle, 18 ve 19 Ağustos tarihlerinde dışarı çıkarken yanınıza su geçirmez şemsiye veya yağmurluk almanız faydalı olur. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Kat kat giyinmek ve hava durumunu düzenli kontrol etmek gerekiyor. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamalıyız. Soğuk algınlığı riskini azaltmak için uygun kıyafetler seçmeniz önerilir.

Erzurum’daki hava durumu değişkenlik göstereceği için planlarınızı yaparken hava koşullarını dikkate almanız önemli. Gerekli önlemleri alarak dışarı çıkmanız faydalı olacaktır.