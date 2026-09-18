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Erzurum Hava Durumu! 18 Eylül Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 18 Eylül Cuma 2026 tarihinde hava durumu genel olarak keyifli bir seyir izliyor. Parçalı bulutlu gökyüzü altında sıcaklık ortalama 20 derece civarında seyredecek. Özellikle öğle saatlerinde 21-22 dereceye ulaşan sıcaklık, açık havada vakit geçirmek isteyenler için hoş bir deneyim sunacak. Ancak akşam saatlerinde sıcaklık düşüşü ve beklenen yağışlar, dışarıda zaman geçireceklerin dikkat etmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor.

Erzurum Hava Durumu! 18 Eylül Cuma Erzurum hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Erzurum hava durumu, 18 Eylül Cuma 2026 tarihi itibarıyla belirgin bir seyir izliyor. Şehirde hava, gün boyunca genel olarak parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık, ortalama 20 derece civarında seyredecek. Bu durum, yerel halkın rahat bir gün geçirmesine olanak tanıyacak. Akşam saatlerine doğru sıcaklık düşüşü bekleniyor. Dışarıda zaman geçirecekler, üzerlerine bir ceket almayı unutmamalıdır.

Havanın durumu sorulduğunda, belirli saat dilimlerinde sıcaklıkların artması öngörülüyor. Özellikle öğle saatlerinde sıcaklık 21-22 derece seviyelerine ulaşacak. Bu, açık havada vakit geçirmek isteyenler için keyifli bir durum oluşturacak. Fakat günün ilerleyen saatlerinde ufak tefek yağışların beklenmesi dikkat edilmesi gereken bir unsurdur. Özellikle akşam saatlerinde dışarı çıkacaklar bunu göz önünde bulundurmalıdır.

Önümüzdeki günlerdeki hava durumu ise cumartesi için benzer tahminler gösteriyor. Parçalı bulutlu bir gün geçilecek. Sıcaklık değerleri 19-21 derece arasında değişim gösterecek. Pazar günü ise hava şartlarında değişiklik yaşanacak. Daha belirgin bir soğuma ve yüksek oranda yağış olasılığı mevcut. Dışarıdaki aktivitelerine katılacakların, hava koşullarını göz önünde bulundurması önemli.

Erzurum'un ikliminin kendine has özellikleri göz önüne alındığında, bazı temel önlemler almak akıllıca olacaktır. Uzun süre dışarıda kalmayı planlayanlar, ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalıdır. Özellikle gün batımından sonra sıcaklık hızla düşer. Bu durum, sokakta geçirilen zamanı etkileyebilir. Gerekli olan ek katmanlar, ceket veya hafif bir dış giyim tercih edilmelidir.

18 Eylül Cuma 2026 tarihinde Erzurum'da hava durumu genel olarak keyifli. Dışarıda vakit geçirmek için uygun bir hava var. Ancak beklenen yağışlar ve sıcaklık düşüşüne karşı hazırlıklı olmak, deneyimi olumlu kılacaktır. Erzurum'un bu güzel gününde doğanın tadını çıkarmayı unutmayın!

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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