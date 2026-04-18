Erzurum Hava Durumu! 18 Nisan Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 18 Nisan 2026 Cumartesi, Erzurum'da hava koşulları değişken olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklıkları 9-10 derece civarında olacak. Bu sıcaklık, Erzurum'un tipik Nisan havasına uyuyor. Ancak, gün ilerledikçe hafif yağışlar görülebilir. Dışarı çıkarken bir şemsiye almanız faydalı olur.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava biraz daha soğuyacak. 19 Nisan Pazar günü, hava sıcaklığı 10-11 derece civarında olacak. Hafif yağmurun devam etmesi bekleniyor. 20 Nisan Pazartesi günü, sıcaklık 4-5 derece düzeyine düşecek. Ayrıca, hafif yağmurun sürmesi öngörülüyor. 21 Nisan Salı günü ise hava sıcaklığı 7-8 dereceye yükselebilir. Kısmen güneşli bir hava hakim olacak.

Bu dönemde ani hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önem arz ediyor. Sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşük olabilir. Kat kat giyinmek iyi bir fikir. Yanınıza bir şemsiye almak da faydalı olacaktır. Hava koşullarına bağlı olarak yolculuk yaparken dikkatli olunmalı. Trafik kurallarına uymayı unutmamalısınız.