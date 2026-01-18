HABER

Erzurum Hava Durumu! 18 Ocak Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 18 Ocak 2026 tarihinde karasal iklim etkileri belirgin şekilde hissediliyor. Hafif kar yağışları beklenirken, sıcaklık -8 ile -5 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık -15 derece civarında olacak. Gün içinde %74 nem oranıyla soğuk bir hava hâkim. Önümüzdeki günlerde de soğuk hava koşulları sürecek. Sürücüler ve yayalar, buzlanma ve kayma riskine karşı dikkatli olmalı. Kış şartlarına uygun kıyafet ve ekipman kullanmak önemlidir.

Devrim Karadağ

Bugün, 18 Ocak 2026 Pazar günü, Erzurum'da hava koşulları karasal iklimin özelliklerini gösteriyor. Hafif kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar -8 ile -5 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık -15 derece civarında. Nem oranı %74. Rüzgar hızı ise saatte 6.2 kilometre olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:33. Gün batımı ise 17:17 olarak hesaplandı.

Erzurum'da kış aylarında soğuk ve kar yağışlı hava koşulları sıklıkla görülüyor. Dışarı çıkarken kalın kıyafetler giymek önemli. Termal içlikler, kışlık mont, atkı, bere ve eldiven kullanmalısınız. Kat kat giyinmek vücut ısısını korur. Rüzgar etkisini azaltmak için rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava koşulları benzer şekilde soğuk ve kar yağışlı olacak. 19 Ocak Pazartesi günü yer yer hafif kar sağanakları görülecek. Sıcaklıklar -18 ile -7 derece arasında değişecek. 20 Ocak Salı günü zaman zaman kar bekleniyor. Sıcaklıklar -23 ile -11 derece arasında olacak. 21 Ocak Çarşamba günü hava çok soğuk. Sıcaklıklar -21 ile -10 derece arasında seyredecek.

Bu soğuk hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde buzlanma yaşanabilir. Sürücüler, yola çıkmadan önce araçlarının kış lastiklerini kontrol etmeli. Yol koşullarına uygun hızda seyretmelidir. Yaya olarak dışarı çıkarken kayma riskine dikkat edilmeli. Buzlu zeminlere uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Uzun süreli dış mekan aktivitelerinden kaçınılmalı. Mümkünse kapalı alanlarda vakit geçirilmelidir.

Erzurum'da kış aylarında hava koşulları hızla değişebilir. Güncel hava durumu bilgilerini düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlarınızı buna göre yapmalısınız. En güncel bilgilere ulaşmak için Erzurum hava durumu araması yapabilirsiniz.

hava durumu Erzurum
