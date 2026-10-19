HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 19 Ekim Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

19 Ekim 2026 tarihinde Erzurum'da hava durumu genel olarak keyifli bir gün sunuyor. Güneşli sabah saatleri ve hafif bulutluluk gün boyunca etkisini sürdürüyor. Sıcaklık 20 derece civarında. Dışarıda yürüyüş yapmak ve sosyalleşmek için ideal bir zaman. Ancak akşam saatlerinde sıcaklık düşebilir. Bu nedenle yanınızda ceket bulundurmanızda fayda var. Önümüzdeki günlerde değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak önem taşıyor.

Erzurum Hava Durumu! 19 Ekim Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 19 Ekim 2026 tarihinde Erzurum'da hava durumu keyifli. Sabahın erken saatlerinde güneş ışıkları şehri aydınlatıyor. Gün boyunca hafif bulutlu bir görünüm gözlemleniyor. Sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Erken saatlerde hava biraz serindi. Ancak gün ilerledikçe sıcaklık, dışarı çıkıp sosyalleşmek için uygun hale geliyor. Havanın serinliği ve hafif rüzgar kesinlikle keşif yapmak isteyenler için harika bir fırsat sunuyor.

Erzurum’un yerel havası oldukça değişken. Yüksek rakım ve coğrafi konum buna katkı sağlıyor. Bugünkü hava durumu keyifli bir gün geçirmenizi sağlayabilir. Öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirmek ideal. Yürüyüş yapmak ve sevdiklerinizle birlikte olmak için atmosfer harika. Fakat akşam saatlerine yaklaşırken sıcaklık düşebilir. Yanınıza ceket almak faydalı olabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. Cuma gününe kadar hafif yağışlar bekleniyor. Sıcaklıkların 19 ile 22 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu, bazı günlerde serin, bazı günlerde ise ılıman hava koşulları demek. Yerel halk ve turistler, dışarıda uzun süre kalmayı planlıyor. Yanlarında şemsiye ya da rüzgarlık bulundurmalılar.

Erzurum’un yüksek rakımlı ikliminde ani hava değişimlerine hazırlıklı olmak önemli. Sabah hour'larına girerken hava serin olabilir. Günün ilerleyen saati ve akşamla birlikte sıcaklık düşecek. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Giyimde katmanlı bir yaklaşım benimsemek iyi bir strateji. Uygun giyimle hava koşullarından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

Sonuç olarak, 19 Ekim 2026 günü Erzurum'da hava durumu elverişli. Dışarıda vakit geçirmek keyifli. Ancak, değişen hava şartlarına dikkat etmek önemlidir. Hem sağlık hem de konfor açısından bu durum dikkate alınmalı. Doğanın güzelliklerinin tadını çıkarın. Hava durumu hakkında bilgi sahibi olmayı unutmayın.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yer: Bursa! Pilav günü etkinliğine katılan 100 kişi hastanelik olduYer: Bursa! Pilav günü etkinliğine katılan 100 kişi hastanelik oldu
Yunanistan'ın tatbikat bahanesine karşı hamle! 'Ankara izin vermeyecek'Yunanistan'ın tatbikat bahanesine karşı hamle! 'Ankara izin vermeyecek'

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

Avrupa alev alev! Fransa'dan sonra o ülkelerde de bilanço ağırlaştı

İstanbul'daki lüks AVM'de Klodya Medina protestosu

İstanbul'daki lüks AVM'de Klodya Medina protestosu

Arda Güler'den jeneriklik gol! Sol taraftan sağ doksana astı

Arda Güler'den jeneriklik gol! Sol taraftan sağ doksana astı

Soner Olgun'a son görev! Kızının bakışı yürekleri dağladı

Soner Olgun'a son görev! Kızının bakışı yürekleri dağladı

Doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Doğal gaza zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı

Otomatik fatura ödeyenler dikkat! Ek masraflar gözden kaçıyor

Otomatik fatura ödeyenler dikkat! Ek masraflar gözden kaçıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.