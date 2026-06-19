Erzurum Hava Durumu! 19 Haziran Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

19 Haziran 2026 Cuma günü Erzurum'da hava durumu güneşli. Sıcaklıkların 20 ile 26 derece arasında değişmesi bekleniyor. Bölgenin bazı kesimlerinde yerel sağanaklar görülebilir. Erzurum'da hava durumu merak edenlerin hazırlık yapması önemlidir.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu genellikle güneşli olacak. 20 ile 22 Haziran tarihleri arasında sıcaklık 20 ile 24 derece civarında seyredecek. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Ancak, 21 Haziran Pazar günü bazı bölgelerde hafif yağışlar görülebilir.

Erzurum'un sert karasal iklimi göz önüne alındığında, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklık 10 ile 15 derece arasında düşebilir. Bunun için günün erken ve geç saatlerinde daha sıcak giyinmek faydalı olacaktır. Güneşli günlerde ultraviyole (UV) ışınlarının etkisi artar. Bu nedenle güneş koruyucu ürünler kullanmak ve şapka takmak cilt sağlığı açısından önemlidir.

Erzurum'da 19 Haziran Cuma günü güneşli bir hava bekleniyor. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları devam edecek. Yerel sağanaklar ve ani sıcaklık değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Konforlu bir hafta geçirmek için bu hazırlıkları yapmak faydalı olacaktır.