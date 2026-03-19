Erzurum Hava Durumu! 19 Mart Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 19 Mart 2026 Perşembe günü Erzurum'da hava durumu hafif kar sağanağı ile 5 derece civarında olacaktır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 0 ile 5 derece arasında değişecektir. Akşam saatlerinde sıcaklığın 0 derecenin altına düşmesi bekleniyor. Erzurum'da bugünkü hava durumu soğuk ve hafif kar yağışlıdır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecektir. 20 Mart Cuma günü gündüz sıcaklık 3 derece civarında olacaktır. Akşam saatlerinde sıcaklık 0 derecenin altına düşebilir. 21 Mart Cumartesi günühava bulutlu olacak ve gündüz sıcaklıkları 4 derece civarında seyredecektir. 22 Mart Pazar günü zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 2 derece civarında olacaktır.

Bu soğuk ve karla karışık hava koşullarında Erzurum'da yaşayanların dikkatli olmaları önemlidir. Yolculuk yaparken sabah ve akşam saatlerinde buzlanma ve don olaylarına karşı tedbirli olunmalıdır. Sokaklarda yürürken kayma riskini azaltmak için uygun ayakkabılar tercih edilmelidir. Sıcak tutan giysiler giyilmesi önerilir. Araçların kış lastikleriyle donatılması gereklidir. Sürüş esnasında hız limitlerine uyulması kazaların önlenmesine yardımcı olacaktır.

