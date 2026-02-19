Erzurum Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

19 Şubat 2026 Perşembe, Erzurum'da hava durumu soğuk olacak. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları sıfırın biraz üzerinde. Yaklaşık 2 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar -2 dereceye kadar düşecek. Rüzgar güneybatıdan esecek. Hızı saatte 10 kilometre olacak. Nem oranı ise %83 civarında kalacak.

Erzurum'un iklimi sert karasal özellikler gösteriyor. Kış aylarında kar yağışı sık görülüyor. Düşük sıcaklıklar da etkili oluyor. Bu nedenle Erzurum'da hava durumu genellikle soğuk geçiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımlılaşacak. 20 Şubat Cuma günü, hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 5 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık -6 dereceye düşecek. 21 Şubat Cumartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 6 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise -5 derece dolaylarında olacak.

Bu dönemde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamalısınız. Kat kat giyinmek iyi bir fikir. Yanınızda bir mont bulundurmanız da önemli. Karla karışık yağmurlu günlerde yolda kayma riski bulunuyor. Bu nedenle dikkatli olmanız gerekiyor.