HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 19 Şubat 2026 tarihinde soğuk bir hava durumu bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 2 derece civarında iken akşam -2 dereceye düşecek. Karla karışık yağmur il şehirde etkili olacak. Rüzgarın saatte 10 kilometre hızla güneybatıdan eseceği öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde, özellikle 20 ve 21 Şubat tarihlerinde sıcaklıklar 5-6 dereceye yükselecek. Hava durumu değişkenliği nedeniyle dikkatli olmak önemli.

Erzurum Hava Durumu! 19 Şubat Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

19 Şubat 2026 Perşembe, Erzurum'da hava durumu soğuk olacak. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları sıfırın biraz üzerinde. Yaklaşık 2 derece civarında seyredecek. Akşam saatlerinde sıcaklıklar -2 dereceye kadar düşecek. Rüzgar güneybatıdan esecek. Hızı saatte 10 kilometre olacak. Nem oranı ise %83 civarında kalacak.

Erzurum'un iklimi sert karasal özellikler gösteriyor. Kış aylarında kar yağışı sık görülüyor. Düşük sıcaklıklar da etkili oluyor. Bu nedenle Erzurum'da hava durumu genellikle soğuk geçiyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu ılımlılaşacak. 20 Şubat Cuma günü, hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 5 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık -6 dereceye düşecek. 21 Şubat Cumartesi günü bol güneş ışığı bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 6 derece civarında olacak. Gece sıcaklıkları ise -5 derece dolaylarında olacak.

Bu dönemde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu kontrol etmek faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmamalısınız. Kat kat giyinmek iyi bir fikir. Yanınızda bir mont bulundurmanız da önemli. Karla karışık yağmurlu günlerde yolda kayma riski bulunuyor. Bu nedenle dikkatli olmanız gerekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İran'a saldırı için 'Ordu o tarihte hazır' diyerek Trump'a gün verdiler!İran'a saldırı için 'Ordu o tarihte hazır' diyerek Trump'a gün verdiler!
MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya” MHP’li Celal Adan’dan AK Partili o vekillere tepki: “Hayret, ayıp ya”

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

2 kadını öldürdükten sonra intihar etti

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

Savaş uçakları peş peşe havalandı! ABD ordusundan görülmemiş yığınak

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

F.Bahçe'nin yeni transferi Adem Yeşilyurt İstanbul'da! Bonservisi...

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman!

“Bize Bi’Şey Olmaz”dan ilk fragman!

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 18 Şubat altın fiyatları

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı: 18 Şubat altın fiyatları

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.