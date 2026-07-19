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Erzurum Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 19 Temmuz 2026 Pazar günü hava durumu değişkenlik gösterecek. Gök gürültülü sağanak yağışların beklenmesi, gündüz 25 derece olan sıcaklıkların gece 10 dereceye düşeceğini ortaya koyuyor. Önümüzdeki günlerde bulutlu bir başlangıçla birlikte güneşin geri dönmesi planlanıyor. Salı ve Çarşamba günleri ise tekrar yağışlı hava şartları, gündüz sıcaklıkları 27-28 dereceye kadar tırmanacak. Hazırlıklı olmak önemli.

Erzurum Hava Durumu! 19 Temmuz Pazar Erzurum hava durumu nasıl?
Simay Özmen

19 Temmuz 2026 Pazar günü, Erzurum'da hava durumu değişken olacak. Bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 25 derece civarında seyredecek. Gece ise sıcaklık 10 dereceye kadar düşebilir. Erzurum'da hava durumu, yağışlı ve serin olacak gibi görünüyor.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu daha stabil hale gelecek. Pazartesi günü bulutlu bir başlangıç olacak. Ardından güneşin geri dönmesi bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 25 derece civarında kalacak. Gece sıcaklıklar 8 dereceye kadar inebilir. Salı ve Çarşamba günleri gök gürültülü sağanak yağışlar olabilir. Sıcaklıklar gündüz 27-28 derece arasında değişecek. Gece ise sıcaklık 11 derece civarında olacak. Erzurum'da hava durumu, değişken ve yağışlı geçecek.

Hava koşullarına hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle yağışlı günlerde yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Ayrıca, sıcaklıkların düşeceğini göz önünde bulundurarak kat kat giyinmek iyi bir fikir. Gerekirse ek bir kat giysi de alabilirsiniz. Rüzgarlı günlerde uygun kıyafetler seçmek önemlidir. Bu şekilde Erzurum'daki hava koşullarına karşı daha iyi hazırlanabilirsiniz. Konforlu bir gün geçirmek için hazırlıklı olmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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