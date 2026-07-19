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İspanya'da 12 bin hektar alan yandı

İspanya’nın Zaragoza kentinde çıkan orman yangınında 12 bin hektarlık alanın küle döndüğü açıklandı.

İspanya'da 12 bin hektar alan yandı

İspanya’nın kuzeydoğusundaki Zaragoza iline bağlı Cinco Villas bölgesinde başlayan ve kısa sürede geniş bir alana yayılan yangının, binlerce hektarlık doğal alanı yok ettiği belirtildi. Yetkililer, şiddetli rüzgar ile yüksek sıcaklığın etkisiyle hızla büyüyen yangında yaklaşık 12 bin hektarlık alanın tamamen yandığını ve doğal yaşamın büyük zarar gördüğünü açıkladı.

Risk altındaki bölgelerde yaşayan binden fazla kişinin tedbir amacıyla tahliye edildiği kaydedilen açıklamada, yangından etkilenen güzergahlarda ulaşımın güvenli şekilde sağlanabilmesi için bazı kara yollarının trafiğe kapatıldığı ifade edildi. Ülke genelinde devam eden yangınlara yüzlerce itfaiye eri ile acil durum ekibinin müdahale ettiği de aktarıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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yangın İspanya orman yangını
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