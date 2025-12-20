Erzurum Hava Durumu! 20 Aralık Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 20 Aralık 2025 Cumartesi. Erzurum'da hava durumu soğuk, az bulutlu. Gündüz sıcaklık 2 derece civarında. Akşam ve gece, sıcaklık sıfırın altına düşecek. Gece sıcaklığı -6 dereceye kadar inecek. Rüzgar güneydoğu yönünden hafif esecek. Rüzgar hızı saatte 4-6 kilometre olacak. Nem oranı gün boyunca %45 ile %62 arasında değişecek. Erzurum'da hava durumu soğuk ve az bulutlu.

Önümüzdeki günlerde durum benzer olacak. 21 Aralık Pazar günü, gündüz sıcaklık 1 derece. Gece sıcaklığı ise -10 derece civarında olacak. 22 Aralık Pazartesi günü, gündüz sıcaklığı yine 1 derece. Gece sıcaklığı -11 dereceye kadar düşecek. 23 Aralık Salı günü, gündüz sıcaklık 0 derece. Gece sıcaklığı -10 derece olacak. Rüzgar hafif esmeye devam edecek. Nem oranı %45 ile %79 arasında değişecek.

Soğuk hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler dışarı çıkarken kalın giyinmelidir. Kat kat giyinmek, vücut ısısını korur. Buzlanma riski nedeniyle yolda dikkatli sürüş gerekmektedir. Kaygan zeminlere karşı tedbirli olmak gerekir. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığına emin olunmalıdır. Su borularının donmaması için önlemler alınmalıdır. Bu şekilde soğuk hava koşullarına hazırlıklı olabilirsiniz. Olumsuz etkilerden korunmanız mümkün olacaktır.