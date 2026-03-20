Erzurum Hava Durumu! 20 Mart Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 20 Mart 2026 Cuma günü hava durumu, soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Gündüz sıcaklık 2 derece civarında seyrederken, akşam saatlerinde biraz daha düşmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklık sabah -6, gündüz ve akşam -2, gece ise -5 derece civarında tahmin ediliyor. Rüzgar, doğu yönünden eserken, nem oranı gün boyunca %66 ile %80 arasında değişiklik gösterecek. Dikkatli olunması gereken bu hava koşullarında tedbirler almak şart.

Enis Ekrem Ölüç

Erzurum'da 20 Mart 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 derecenin biraz altında seyredecek. Rüzgar, doğu yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek. Hissedilen sıcaklıklar ise sabah -6 derece. Gündüz ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklık -2 derece, gece saatlerinde ise -5 derece civarında olacak. Nem oranı sabah %79, gündüz %66, akşam %75 ve gece %80 olarak tahmin ediliyor. Basınç değerleri gün boyunca 799 ile 803 hPa arasında değişiklik gösterecek.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu genellikle soğuk ve bulutlu olacak. 21 Mart Cumartesi günü sıcaklıkların 4 derece civarında olması bekleniyor. 22 Mart Pazar günü ise sıcaklık 2 derece civarına inecek. Her iki gün de karla karışık yağmurlu ve bulutlu hava koşullarıyla geçecek. Rüzgar, güney ve güneydoğu yönlerinden esecek.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Yolculuk yaparken buzlanma ve kaygan zeminlere karşı tedbirli olunmalıdır. Uygun kış lastikleri kullanılmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Açık alanlarda, rüzgar nedeniyle daha düşük hissedilen sıcaklıklara karşı kalın giyinmek önemlidir. Ayrıca, vücut ısısını korumak gerekmektedir. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Su borularının donma riskine karşı korunması sağlanmalıdır. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kuzey Marmara Otoyolu'nda minibüs takla attı!Kuzey Marmara Otoyolu'nda minibüs takla attı!
Mescid-i Aksa'da bayram namazına İsrail engeliMescid-i Aksa'da bayram namazına İsrail engeli

En Çok Okunan Haberler
İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı

ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Ava Yaman'ın konuşmasına babası izin vermedi! Yaşı merak edildi

Ava Yaman'ın konuşmasına babası izin vermedi! Yaşı merak edildi

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

