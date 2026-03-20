Erzurum Hava Durumu! 20 Mart Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 20 Mart 2026 Cuma günü hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık 2 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklık 2 derecenin biraz altında seyredecek. Rüzgar, doğu yönünden saatte 13 kilometre hızla esecek. Hissedilen sıcaklıklar ise sabah -6 derece. Gündüz ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklık -2 derece, gece saatlerinde ise -5 derece civarında olacak. Nem oranı sabah %79, gündüz %66, akşam %75 ve gece %80 olarak tahmin ediliyor. Basınç değerleri gün boyunca 799 ile 803 hPa arasında değişiklik gösterecek.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu genellikle soğuk ve bulutlu olacak. 21 Mart Cumartesi günü sıcaklıkların 4 derece civarında olması bekleniyor. 22 Mart Pazar günü ise sıcaklık 2 derece civarına inecek. Her iki gün de karla karışık yağmurlu ve bulutlu hava koşullarıyla geçecek. Rüzgar, güney ve güneydoğu yönlerinden esecek.

Bu soğuk ve yağışlı hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Yolculuk yaparken buzlanma ve kaygan zeminlere karşı tedbirli olunmalıdır. Uygun kış lastikleri kullanılmalı ve hız limitlerine uyulmalıdır. Açık alanlarda, rüzgar nedeniyle daha düşük hissedilen sıcaklıklara karşı kalın giyinmek önemlidir. Ayrıca, vücut ısısını korumak gerekmektedir. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığından emin olunmalıdır. Su borularının donma riskine karşı korunması sağlanmalıdır. Bu önlemler, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmeye yardımcı olacaktır.