Erzurum Hava Durumu! 20 Şubat Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 20 Şubat 2026 tarihinde hava durumu güneşli ve soğuk geçecek. Gündüz sıcaklığı 0 dereceyken, akşam -4 dereceye düşecek. Rüzgar batı yönünden esecek. Önümüzdeki günlerde, özellikle 21 ve 22 Şubat'ta sıcaklık 3 ve 5 dereceye yükselecek. Yağışlı hava koşulları beklentisi var. Hava durumu planlarınızı etkileyebilir. Düşük sıcaklıklara karşı kat kat giyinmeyi unutmayın.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 20 Şubat 2026 Cuma günü Erzurum'da hava genellikle güneşli, soğuk olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 0 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık -4 derece civarına düşecek. Rüzgar batı yönünden orta şiddette esecek. Gün boyunca hava açık olacak. Yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumunda değişiklikler görülecek. 21 Şubat Cumartesi günü gündüz hava sıcaklığının 3 derece civarına çıkması bekleniyor. Gece sıcaklığı ise -2 derece civarında olacak. Hava parçalı bulutlu hale gelecek. Karla karışık yağmurlar görülebilir. Rüzgar kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek.

22 Şubat Pazar günü gündüz sıcaklık 5 derece civarına yükselecek. Gece sıcaklığı -5 derece civarında olacak. Hava bulutlu hale gelecek. Ayrıca, yağışlı hava koşulları görülebilir. Rüzgar yine kuzeydoğu yönünden orta şiddette esecek.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşulları değişken olacak. Özellikle 21 ve 22 Şubat tarihlerinde yağışlı hava bekleniyor. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmanız önem taşır. Düşük sıcaklıklarda kalın ve kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Vücut ısınızı korumak için bu önemlidir. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edebilirsiniz. Bu, rüzgarın etkisini azaltacaktır. Özellikle 21 ve 22 Şubat tarihlerinde yağış bekleniyor. Şemsiye veya su geçirmeyen giysiler kullanarak ıslanmaktan korunabilirsiniz. Bu önlemler, Erzurum'da konforlu bir şekilde vakit geçirmenize yardımcı olacaktır.

