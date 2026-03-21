Erzurum Hava Durumu! 21 Mart Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 21 Mart 2026 Cumartesi, soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık 2 ile 3 derece arasında kalacak. Gece ise -5 dereceye kadar düşmesi öngörülüyor. Kuzeyden hafif rüzgar etkili olacak. Dışarı çıkacakların kalın giysiler giymesi, eldiven, bere ve atkı kullanması önemlidir. Takipte kalınması gereken değişken hava koşulları, gün içerisinde sıcaklık dalgalanmalarına neden olabilir. Kazalardan korunmak için uygun önlemleri almak şart.

Erzurum Hava Durumu! 21 Mart Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Erzurum'da 21 Mart 2026 Cumartesi günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz sıcaklıklar 2 ile 3 derece civarında kalacak. Gece sıcaklık -5 dereceye kadar düşecek. Rüzgar kuzeyden hafif esmesi bekleniyor. Zaman zaman orta kuvvette rüzgar etkili olabilir. Nem oranı ise %70 civarında tahmin ediliyor.

Bu soğuk hava koşulları, sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklıkları düşürebilir. Bu yüzden dışarı çıkacaklar, kalın giysiler tercih etmelidir. Eldiven, bere ve atkı gibi koruyucu aksesuarlar kullanmak önemlidir. Ayakkabı seçiminde kaymayı önleyen modeller tercih edilmelidir. Olası buzlanma nedeniyle kazaların önüne geçmek mümkündür.

Erzurum'da 22 Mart Pazar günü yer yer güneşli hava bekleniyor. Ardından hava bulutlanacak. 23 Mart Pazartesi günü hafif kar sağanağı olabilir. 24 Mart Salı günü ise kısmen güneşli bir gün geçireceğiz. Sıcaklıklar gündüz 6 ile 8 derece arasında değişecek. Gece ise -3 ile -1 derece arasında kalması öngörülüyor.

Bu dönemde hava koşullarının değişkenlik gösterebileceğini hatırlamak önemlidir. Güncel hava durumu tahminlerini takip etmek gereklidir. Plan yaparken olası sürprizlere karşı hazırlıklı olmak faydalı olacaktır. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların düşebileceğini unutmayın. Uygun giyim ve önlemler almak, sağlığınızı korumanıza yardımcı olur.

