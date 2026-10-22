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Erzurum Hava Durumu! 22 Ekim Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

22 Ekim 2026 tarihinde Erzurum'da hava durumu serin ve yer yer bulutlu. Gün içinde sıcaklık 15 ile 20 derece arasında değişiyor. Sabah saatlerinde daha soğuk olan hava akşam saatlerinde yeniden düşeceği için kalın giysiler öneriliyor. Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 5-7 derece kadar düşmesi bekleniyor. Erzurum'un iklimi ani değişimlere açık. Dışarıda plan yaparken hava koşullarına dikkat edilmesi önemli.

Erzurum Hava Durumu! 22 Ekim Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

22 Ekim 2026 tarihinde Erzurum'da hava durumu, şehrin iklimine göre şekilleniyor. Bugün hava oldukça serin. İç kısımların yüksek rakımlı arazisi etkisini gösteriyor. Gün içerisinde sıcaklık ortalama 20 derece civarında değişiyor. Sabah saatlerinde hava daha soğuk. Sıcaklık 15 dereceye kadar düşüyor. Öğle saatlerinde güneşin etkisiyle biraz daha ısınıyor. Hava 20 derecelere ulaşması bekleniyor. Akşam saatleri yaklaşınca sıcaklık yeniden düşüyor. Gece sıcaklık 10-12 dereceye kadar inebilir.

Bugünkü hava durumu, açık ve yer yer bulutlu. Hava şartları, doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için uygun fırsatlar sunuyor. Ancak bu bölge, olumsuz hava koşulları ile de biliniyor. Plan yaparken bu durumu göz önünde bulundurmak önemli.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak nasıl olacak? Hafta sonuna yaklaşırken hava sıcaklıkları düşecek. Cuma ve Cumartesi geceleri sıcaklık 5-7 derece kadar düşecek. Gündüz sıcaklığı ise 16-18 derece arasında değişim gösterecek. Bu durum, dışarıda vakit geçirmek isteyenleri dikkatli olmaya zorlayabilir. Havanın soğuk olması nedeniyle akşam planları yaparken kalın giysiler tercih edilmeli.

Erzurum’un iklim koşulları aniden değişebilir. Hava, sürpriz yapma potansiyeline sahip. Bu nedenle ani sıcaklık düşüşlerine karşı dikkatli olunmalı. Dışarı çıkarken bir şal veya ceket almak faydalı olabilir. Ayrıca şehirdeki yükseklik, rüzgar etkisini artırabilir. Soğuk hissiyatını artıran bir faktör olarak dikkate alınmalı. Kısa süreli fırtınalara karşı hazırlıklı olunması gerekiyor. Dışarıda plan yaparken dikkatli giyinmek her zaman uygun olacaktır.

Erzurum'un hava durumu 22 Ekim tarihinde tipik bir sonbahar görüntüsü sergiliyor. Bugünkü havayı değerlendirirken, ilerleyen günlerde havanın daha soğuk olacağını unutmak önemli. Hem iyi bir görünüm hem de sağlıklı bir yaşam için hava koşullarına uygun davranmak gerekiyor. Şehir hayatının gereklerini yerine getirmek önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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