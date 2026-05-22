Erzurum Hava Durumu! 22 Mayıs Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 22 Mayıs 2026, Cuma günü, Erzurum'daki hava durumu oldukça önem taşıyor. Erzurum hava durumu raporlarına göre, sıcaklık 13 - 15 derece arasında olacak. Bu sıcaklıklar, Erzurum'un tipik iklimini yansıtıyor. Hava durumu serin ve ılıman.

Erzurum'da bugünkü hava durumu, yalnızca sıcaklıkla ilgili değil. Gün boyunca sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak bekleniyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için önemli bir husus. Dikkate alınması gereken bir faktör.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Mayıs Cumartesi günü, sıcaklığın 14 - 16 derece arasında olması bekleniyor. Sağanak yağışların devam etmesi öngörülüyor. 24 Mayıs Pazar günü ise, hava sıcaklığının 12 - 14 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Hafif yağmurlu koşullar hakim olacak. 25 Mayıs Pazartesi günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanaklar görülebilir. Hava sıcaklığı 15 - 17 derece arasında olacak.

Bu hava koşulları, Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler için bazı önlemleri gerektiriyor. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez giysiler tercih edilmeli. Uygun ayakkabılar da önemli bir seçim olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlanırken hava durumu kontrol edilmelidir. Planları gerektiğinde esnek tutmak faydalı olabilir. Sürekli değişen hava koşullarına karşı hazırlıklı olmak gerekiyor. Bu, konfor ve güvenlik açısından önemlidir.

Erzurum'da 22 Mayıs 2026 ve önümüzdeki günlerde hava durumu serin ve yağışlı olacak. Plan yaparken hava durumu göz önünde bulundurulmalı. Gerekli önlemleri almak önemlidir.