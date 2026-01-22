HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 22 Ocak 2026 Perşembe günü soğuk ve bulutlu bir hava bekleniyor. Hava sıcaklıkları -9 ile -6 derece arasında değişirken, hissedilen sıcaklık -19 ile -15 derece arasında olacak. Gün boyunca nem oranı %67 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı ise 3.8 km/saat olarak ölçülüyor. Dışarı çıkarken kalın giyinmek ve uygun hazırlıklar yapmak, bu soğuk günlerde hayati önem taşıyor.

Erzurum Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?
Ufuk Dağ

Erzurum'da 22 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları -9 ile -6 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -19 ile -15 derece arasında tahmin ediliyor. Nem oranı %67 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 3.8 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:29, gün batımı ise 17:19 olarak hesaplanmıştır.

Bugünkü hava durumu soğuk ve bulutlu geçecektir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını koruma konusunda yardımcı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Ocak Cuma günü hafif kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıkları -13 ile -3 derece arasında olacak. 24 Ocak Cumartesi günü alçak bulutlar arasında hava sıcaklıkları -7 ile -3 derece arasında değişecek. 25 Ocak Pazar günü ise hava sıcaklıkları -9 ile 3 derece arasında olacak. Alçak bulutlar arasında hava koşulları devam edecek.

Bu soğuk ve değişken hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşebileceğini unutmayın. Dışarı çıkarken kalın giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgar hissedilen sıcaklığı daha da düşürebilir. Uygun giyim ve hazırlıklarla bu soğuk günleri daha rahat geçirebilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trump “anlaşma hazır” dedi, Putin fiyatını açıkladı: Grönland kaç para?Trump “anlaşma hazır” dedi, Putin fiyatını açıkladı: Grönland kaç para?
AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: 'Bu kağıdı gönderen ahlaksızdır'AK Partili vekilin yaptığı MHP'li Adan'ı çıldırttı: 'Bu kağıdı gönderen ahlaksızdır'

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

1 yıl geçti... 03.17'de hayat durdu, gözyaşları sel oldu

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

ABD İran krizi alev aldı! Trump'tan 'Haritadan silin' talimatı, İran'dan 'cihat' çıkışı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

TRT1'in iddialı dizisinde yaprak dökümü! Başrolün vedası yazıldı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş'in 'Aynı tedbiri kendim aldım' uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.