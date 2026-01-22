Erzurum Hava Durumu! 22 Ocak Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 22 Ocak 2026 Perşembe günü hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları -9 ile -6 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık ise -19 ile -15 derece arasında tahmin ediliyor. Nem oranı %67 seviyelerinde seyredecek. Rüzgar hızı 3.8 km/saat olarak bekleniyor. Gün doğumu saati 07:29, gün batımı ise 17:19 olarak hesaplanmıştır.

Bugünkü hava durumu soğuk ve bulutlu geçecektir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava sıcaklıkları düşebilir. Dışarı çıkarken kalın giyinmek önemlidir. Kat kat giyinmek vücut ısısını koruma konusunda yardımcı olacaktır. Rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklık daha da düşebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 23 Ocak Cuma günü hafif kar yağışı bekleniyor. Hava sıcaklıkları -13 ile -3 derece arasında olacak. 24 Ocak Cumartesi günü alçak bulutlar arasında hava sıcaklıkları -7 ile -3 derece arasında değişecek. 25 Ocak Pazar günü ise hava sıcaklıkları -9 ile 3 derece arasında olacak. Alçak bulutlar arasında hava koşulları devam edecek.

Bu soğuk ve değişken hava koşullarında dikkatli olmak önemlidir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha da düşebileceğini unutmayın. Dışarı çıkarken kalın giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olur. Rüzgar hissedilen sıcaklığı daha da düşürebilir. Uygun giyim ve hazırlıklarla bu soğuk günleri daha rahat geçirebilirsiniz.