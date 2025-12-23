Erzurum Hava Durumu! 23 Aralık Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Aralık 2025 Salı günü, Erzurum'da hava durumu soğuk ve bulutlu. Gündüz saatlerinde sıcaklık 0 ile 1 derece civarında olacak. Gece ise -4 ile -5 derece arasında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar güneydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte 3 kilometre olarak tahmin ediliyor. Nem oranı %71 ile %77 arasında değişecek. Bu koşullarda hava durumu soğuk ve bulutlu.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 24 Aralık Çarşamba günü, gündüz sıcaklığı 2 derece olacak. Gece ise -3 derece civarında olması bekleniyor. Rüzgar güney yönünden esiyor. Hızı saatte 5 kilometre olarak öngörülüyor. 25 Aralık Perşembe günü gündüz sıcaklığı 1 derece olacak. Gece sıcaklığı -3 derece civarında tahmin ediliyor. Rüzgar batı yönünden esiyor. Hızı saatte 9 kilometre olacak. 26 Aralık Cuma günü ise gündüz sıcaklığı 2 derece olması bekleniyor. Gece sıcaklığı -3 derece civarında tahmin ediliyor. Rüzgar batı yönünden saatte 12 kilometre hızla esmesi öngörülüyor. Bu tarihlerde hava durumu yine soğuk ve bulutlu olacak.

Özellikle sabah ve akşam saatlerinde don ve buzlanma riski artacak. Sürücülerin ve yayaların dikkatli olmaları önemlidir. Kaygan zeminlere karşı tedbirli davranmak gerekecek. Soğuk hava koşullarına uygun giyinmek vücut ısısını korumak açısından faydalı olacaktır. Bu dönemde, Erzurum'da hava durumu yine soğuk ve bulutlu olacak.