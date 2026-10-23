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Erzurum Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

23 Ekim Cuma günü Erzurum'da hava durumu sonbaharın serin etkisiyle değişkenlik gösteriyor. Şehir merkezinde sıcaklık 20 derece civarında seyrediyor. Öğleden sonra artan bulutluluk ve yerel yağışlar, dış mekan planları için dikkat gerektiriyor. Yüksek rakım ve ani sıcaklık değişimleri, açık hava aktivitelerinde esnek olmaya zorlayacak. Bu dönemde uygun kıyafet seçimi ve hava durumu tahminlerinin takibi büyük önem taşıyor.

Erzurum Hava Durumu! 23 Ekim Cuma Erzurum hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

23 Ekim Cuma 2026 tarihinde Erzurum'daki hava durumu, sonbaharın getirdiği serin havayla birlikte değişken bir profil sergiliyor. Şehir merkezindeki sıcaklık 20 derece civarında. Akşam saatlerinde belirgin bir sıcaklık düşüşü bekleniyor. Dışarıda zaman geçirenlerin kalın giysiler ve şemsiye gibi önlemler alması faydalı olur.

Erzurum'un yüksek rakımı, gün içindeki sıcaklık değişimlerini etkiliyor. Bugün genel olarak parçalı bulutlu bir görünüm hâkim. Ancak, zaman zaman yerel olarak yoğun hava hareketleri görülebilir. Özellikle öğleden sonra hava bulutluluğu artabilir. Kısa süreli yağışlar baş gösterebilir. Piknik planı olanların dikkatli olması gerekiyor. Açık hava aktivitelerinde esnek davranmak akıllıca.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha fazla dalgalanma gösterebilir. Haftasonuna doğru sıcaklık 19-22 derece arasında seyredecek. Cumartesi günü yağışların artmasıyla serin hava hissedilecek. Bu dönemde uygun kıyafetler seçmek önem kazanıyor. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak gerekecek.

Sonbahar aylarında bölgenin iklimi gereği yağışlı günler sık yaşanıyor. Günlük rutinlerimizi planlarken hava durumu tahminlerini dikkate almak akıllı bir davranış. Havanın aniden değişebileceğini düşünerek dışarıda geçireceğiniz zamanlar için yağmura karşı hazırlıklı olmalısınız. Bu, gününüzü daha keyifli hale getirir.

Erzurum'da 23 Ekim Cuma günü hava durumu serin ve ara sıra yağışlı geçecek. Önerilen önlemler ile bu havada yapılacak aktiviteleri konforlu hale getirmek mümkün. Hava tahminlerini takip ederek ilerleyen günlere yönelik hazırlığınızı yapabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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