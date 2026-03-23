Erzurum Hava Durumu! 23 Mart Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 23 Mart 2026 Pazartesi. Erzurum'da hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 4 derece civarında. Gece ise -5 derece civarında seyredecek. Erzurum'da bugünkü hava durumu soğuk ve karla karışık yağmurlu olarak tanımlanabilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 24 Mart Salı günü hava çok bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 6 derece civarına çıkacak. Gece ise -6 derece civarında kalacak. 25 Mart Çarşamba günü hava bulutlu ve güneşli aralıklı olacak. Gündüz sıcaklığı 4 derece civarında olacak. Gece ise -6 derece civarında seyredecek. 26 Mart Perşembe günü hava bulutlu olacak. Gündüz sıcaklığı 7 derece civarına ulaşacak. Gece ise -2 derece civarında olacak.

Bu dönemde Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Vatandaşların hava koşullarına uygun giyinmeleri önemlidir. Hazırlıklı olmak da gereklidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşebilir. Kat kat giyinmek faydalı olacaktır. Rüzgâra karşı koruyucu önlemler almak da önemlidir. Karla karışık yağmurlu günlerde buzlanma oluşabilir. Kaygan zeminlere karşı dikkatli olunması gerekmektedir. Sürücülerin ve yayaların trafik kurallarına uyması önemlidir. Güvenli bir şekilde hareket etmek her zaman şarttır.