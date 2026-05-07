Suudi Arabistan ABD'ye üs ve hava sahasını kapatmıştı: Yeni hamle geldi, Özgürlük Projesi devreye giriyor

ABD Başkanı Trump'ın İran'ın kontrolündeki Hürmüz Boğazı'ndan 'tarafsız' ülkelerin gemilerinin geçmesiyle ilgili projesi olan Özgürlük Projesi, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan engeline takılmıştı. Suudi yönetimi, üs ve hava sahasını ABD güçlerinin erişimine açmama kararı almıştı.

SUUDİ YÖNETİMİ KISITLAMAYI KALDIRDI TRUMP HAREKETE GEÇTİ

Wall Street Journal gazetesi bu konuyla ilgili yeni gelişmeyi duyurdu. ABD basının iddiasına göre Suudi Arabistan ve Kuveyt, ABD askeri güçlerinin üslere ve hava sahasına erişimine yönelik kısıtlamayı kaldırdığı öne sürüldü.

KUVEYT DE KISITLAMAYI KALDIRDI: ÖZGÜRLÜK PROJESİ DEVREYE GİRECEK

Suudi Arabistan'ın üs ve hava sahasına erişim konusunda ABD askeri yönetimine uyguladığı kısıtlamanın kaldırılmasının ardından Trump, Özgürlük Projesini hayata geçirmek üzere yeniden harekete geçti.

WSJ, Trump yönetiminin Hürmüz Boğazı'ndaki Özgürlük Projesini bu hafta içinde yeniden başlatmayı hedeflediğini duyurdu..

SUUDİ ARABİSTAN ÜS VE HAVA SAHASINI ABD'YE KAPATMIŞTI

ABD basınında, ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkiye dair dikkat çeken bir iddia ortaya atılmıştı. Bu iddiaya göre ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı için tasarlanan 'Özgürlük Projesi' Suudi Arabistan engeline takıldı. Suudi Arabistan'ın üs ve hava sahasını kullanıma kapatmasının bu kararın alınmasında önemli bir rol oynadığı öne sürülmüştü.

TRUMP'IN ÖZGÜRLÜK PROJESİ

Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin, boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.