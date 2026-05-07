Bakan Gürlek duyurdu! Özkan Yalım ve Muhittin Böcek’in oğlu Gökhan Böcek itirafçı oldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber canlı yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili olarak Bakan Gürlek "Yakın zamanda Umut Altaş'ın iadesini bekliyoruz." dedi. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasıyla ilgili Bakan Gürlek "Adalet Bakanlığı olarak demir yumruğumuzu hissettireceğiz." dedi.

Gürlek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



FAİLİ MEÇHUL DOSYALAR

Özellikle toplumda bazı hassasiyet oluşan durumlar olabiliyor. Yani empati duymamız gereken durumlar olabiliyor. Burada bir eksiklik olduğunu gördük. Gülistan, Doku, Rabia Naz gibi böyle özellikle hayatının bağrında gencecik kızlarımızın geleceklerini daha yaşayamadan, hayatlarına doymadan, cinayet mi, intihar mı, bazı olayların böyle toplumu rahatsız ettiğini gördük. Bunun üzerine arkadaşlarımızın da fikirleriyle birlikte biz de ki bakanlığımızla, ceza işleri genel müdürlüğümüze faili meçhul suçları araştırmak üzere bir daire başkanlığı kuralım. Buna zaten yetkimiz var. Bu şekilde bir başkanlık kurduk. Bir daire başkanımız var.

Altında yeteri kadar tetkik hakimimiz var. Bu daire şu an itibariyle mahkemelerden 638 tane dosya aldı. Bizim savcılık makamı yerine geçip soruşma yapma etkimiz yok. Soruşma yapma etkisi sadece savcılık makamına ait. Biz burada bu dosyaları alıyoruz. Arkadaşların yani savcı arkadaşlarımızın bakış açısını değiştiriyoruz. Çünkü burada biliyorsunuz hassas bir süreç var. Delilerin toparlanma aşaması var. Yani deliller olay olduktan sonra sıcağı sıcağın toparlanması gerekiyor. İleride de toparlanabilir. Burada da Gülistan'da olayında da bu soruşturma aslında 2025 yılında gelen bir ihbar bilgi, bir gizli tanık beyan üzerine hareketleniyor.

Burada aslında biz savcıların soruşma etkisine karışmıyoruz. Biz sadece savcılara birim kurarak mücadelede özellikle faili meçhul kalmış cinayetlerin ortaya çıkarılmasında devlet olarak kararlı bir irade gösterdiğimizi ortaya çıkarıyoruz.

Şimdi Gülistan Doku'da nasıl oldu? Bir baz istasyon, daraltılmış baz istasyon çalışması yapıldı. Aynı şekilde bir gizli tanık beyanına itibar edildi. Ona göre yeniden incelemeler yapıldı. Yeni deliler ortaya çıktı. Burada biz tamamen savcı arkadaşlarımıza bir teknik olarak destek veriyoruz. Kararlılık iradesini güçlendiriyoruz. Yani devlet olarak biz diyoruz ki sonuna kadar bu işin peşindeyiz. Yani bir suç varsa mutlaka bunun faili var. Burada şimdi 638 dosya şu ana kadar ilk derece mahkemesinden getirdik. Bunları tabii dediğim gibi şimdi mutlaka bunlarla işte illa sonucunda bir cinayet ortaya çıkacak değil. Belki intiharda olabilir, farklı olaylarda olabilir.

Geçen belki takip etmişsinizdir. Aileleri de çağırdık. Özellikle Gülistan dokunun ailesiyle zaten görüşüyoruz. Çağla Tuğaltay 'ın ailesini çağırdık. Onlarla da istişare halindeyiz. Avukatlarla istişare halindeyiz. Yani anlık olarak yeni bir delil ortaya çıktığı zaman biz bunu savcılarımıza ulaştırıyoruz. Savcılarımıza da aramızda bir köprü var. Arkadaşlarımız özellikle daire başkanındaki arkadaşlarımız onları yönlendiriyorlar.

GÜLİSTAN DOKU DAVASI

Durumun hassasiyetini Amerika makamlarına da ilettim. Ben kendimle bizzat görüştüm. Orada bizim adli müşavir arkadaşımız var. O da takip ediyor. Özellikle biz Umut Altaş'ın iadesini ivedilikle istedik. Umut Altaş 'la iadesini istedik. Sağ olsun onlar da hassasiyet gösteriyor. Anlık olarak da takip ediyoruz. Umut Altaş'tan bilgi almaya çalışıyoruz. Biz Amerika Adalet Bakanı ile mi görüştük? Evet, meslektaşımızla görüştük. Onlar da sağ olsun yardımcı olacaklarını söylediler. Bizim için önemli olan Umut Altaş 'ın beyanları. Çünkü Umut Altaş'la Gülistan Doku son ana kadar arkadaş, çok yakın arkadaş. Aynı zamanda Vali Bey 'in oğlu da bunlar yakın arkadaş.

"YAKINDA UMUT ALTAŞ'IN İADESİNİ BEKLİYORUZ"

Bu şekilde zaten Umut Altaş 'ın bir kısım beyanları var. Ailesinin beyanları, babasıyla yaptığı yazışmalar var. Umut Altaş bence kritik bir isim, kilit bir isim. Bu Türkiye 'ye geldiği zaman, beyanda bulunduğu zaman bence olayın çoğu çözülecek. İnşallah.

Elbette yeni deliller ortaya çıkabiliyor. Yeni tanık beyanları, ihbarlar. Burada savcılık makamı Tunceli'deki Başsavcımız da baya kararlı gidiyor bu işin sonuna kadar. Yani ne çıkacak bilmiyoruz ama burada biz Adalet Bakanlığı olarak Umut Altaş 'ın iadesi için elimizden gelen gayreti sarf etmeye çalışıyoruz.

Yakın zamanda Umut Altaş'ın iadesini bekliyoruz.

YASA DIŞI BAHİS

Adalet Bakanlığına başladığım ilk gün bakın birinci günü 81 tane il başsavcımıza genelge gönderdim. Devlet gençlerimizin hem fiziken hem de ruhen korumak zorunda. Yani fiziken uçturucuyla mücadele konusunda yasa dışı bahis fikrenle korumak zorunda. Bu konuda öncelikli olarak bir kere bunu düzenleme yapmamız lazım. Suç değil. Oynayan açısından suç değil. Ama oynatan, yer ve imkan sağlayan, para transferini yapan, aracılık yapan onlarla ilgili Türk Ceza Kanunu 'na düzenleme var. Bu konuda biliyorsunuz Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımımız Başkanlığında da bir eylem planı açıklandı. Bir koordinasyon kurdu, kuruldu. Yani yasa dışı bayısla mücadele etmemiz gerekiyor.

UYUŞTURUCU İÇENLERE YENİ DÜZENLEME

Maalesef uyuşturucu kullanma yaşı çok düştü. Bütün bahsettiklerimiz bu konuda hassas davranıyor ama şu an uyuşturucu kullanma yaşı düştü. Bununla ilgili olarak özellikle kanunumuzda bir güncelleme yapmamız gerekiyor. Bakın bizim kanunumuzda içicilik tabir edilen bir deyim var. Yani içiciye aslında ceza var ama tabii bu genelde 5 yıl denetimli serbestlik veriliyor. Ceza davası erteleniyor. Bununla ilgili bir düzenleme yapılabilir elbette. Bu konuda da çalışmamız devam ediyor. Ama yani uyuşturucu maalesef gençlerimizin yani hem bedenlerini hem şeylerini sıkıntıya neden oluyor. Bunu mücadele etmemiz gerekiyor. Ben bu konuda dediğim gibi yasal düzenleme de yapacağız.

ÜNLÜLERE YÖNELİK UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Yani şimdi uyuşturucuda bir zincir var, silsile var. Yani burada kullanıcı var. Kullanıcıdan sonra torbacı var. Torbacıdan sonra yani bir ana torbacı var, ana dağıtıcı var. Bu silsile gidiyor. Şimdi zaten uyuşturucuda siz ilk başta kullanıcıyı alıyorsunuz. Kullanıcı size kimden aldığını söylüyor. Kimden alan daha sonra torbacı iletiyor. Bakın yani yakın zamanda herhalde bir ay içerisinde İstanbul'da bir kokain yakalandı. Çok büyük bir kokain yakalandı. Burada o algı yanlış.

"DEMİR YUMRUĞUMUZU HİSSETTİRECEĞİZ"

Burada mutlaka silsileyi yakalamanız gerekiyor. Yani bizim amacımız uyuşturucunun kötü olduğunu, yani burada işte bu alınan kişiler toplumda ünlü olarak tabir edilen, sosyal medya fenomeni olarak tabir edilen kişiler. Bunları gençlerin biz özenilmemesini istiyoruz. Ama yani o sizin söylediğiniz yanlış. Burada bunlar kullanıcı ama mutlaka kullanıcının temin ettiği birisi var. Bir dağıtıcı var, ana dağıtıcı var. Daha sonra bunu ülkeye getiren var. Yani bunların silsile haline olabilmesi için sizin mutlaka bir yere gitmeniz gerekiyor. Adalet Bakanlığı olarak demir yumruğumuzu hissettireceğiz.

"GÖKHAN BÖCEK ETKİN PİŞMANLIKTAN FAYDALANDI"

Muhittin Böcek, Gökhan Böcek ve diğer şahıslar hakkında şu an yargılamışı yapılıyor. Bir de en son Antalya Başsavcılığı yeni bir soruşmadan dolayı bir operasyon yaptı. Tekrardan Muhittin Böcek ikinci defa tutuklandı. Tabi burada İstanbul'da da bildiğim kadarıyla bir soruşma var. Orada da herhalde Zuhal tutuklandı. Yani Gökhan Böcek 'in etkin pişmanlık kapsamında beyanların alındığını biliyorum. O konuda bir beyanda bulundu. Ama tabii bu devam eden bir soruşturma süreci.

Etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi, ifadesi alındı.

ÖZKAN YALIM'DAN ETKİN PİŞMANLIK BEYANI!

Uşak'ta ilgili bir gelişme var. İstanbul başsavcılık bir soruşma yapıyor. Şu an soruşma aşırısında. İstanbul'da şüpheli sayısını tam olarak bilmiyorum. Özkan Yalım orada belediye başlıyor. Mal vardığına el konuldu. Devam eden bir süreç var. Yani o dediğim gibi özel hayat kısmı bizi ilgilendirmiyor. Burada iddialar, yolsuzluk iddiası, rüşvet, ihale -fesat karıştırma, örgüt kurma, örgüt yönetme. Yani Bugün de bildiğim kadarıyla Özkan Yalım da etkin pişmanlık kapsamında İstanbul Başsavcılığı tarafından beyanları alındığımı duydum.