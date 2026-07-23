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Erzurum Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 23 Temmuz 2026 Perşembe günü havanın gök gürültülü sağanak yağışla şekilleneceği bildirildi. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişecek. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olması gerektiği vurgulandı. 24 ve 25 Temmuz'da ise hava daha güneşli olacak. Yazın ortasında bu değişken hava durumu, hazırlık yapmanın ve güvenli alanlarda kalmanın önemini artırıyor. Sağlık için hava koşullarına uygun giyinmek faydalı olacaktır.

Erzurum Hava Durumu! 23 Temmuz Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü Erzurum'da hava durumu gök gürültülü sağanak yağışla şekillenecek. Sıcaklık 19 - 22 derece arasında değişecek. Bu durum, Erzurum'da tipik bir yaz günü olarak değerlendirilebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu kısmen güneşli olacak. 24 Temmuz Cuma günü, sıcaklık 19 - 22 derece civarında. 25 Temmuz Cumartesi günü hava tamamen güneşli olacak. Sıcaklık ise 20 - 23 dereceye yükselecek. Erzurum'da yazın ortasında bu sıcaklık aralıkları bekleniyor.

Bu dönemde 23 Temmuz'daki gök gürültülü sağanak yağışlar dikkat çekiyor. Açık hava etkinlikleri planlayanların dikkatli olmaları gerekli. Yağışlı havalarda ani su baskınları ve yıldırım düşme riski artabilir. Açık alanlarda bulunmamak ve güvenli alanlarda kalmak en doğru yaklaşım olacaktır. Hava koşullarına uygun giyinmek sağlığınızı korumak açısından da faydalı olacaktır.

Erzurum'da 23 Temmuz'da gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 24 ve 25 Temmuz'da ise hava daha sakin ve güneşli olacak. Bu süreçte hava koşullarına uygun planlamalar yapmak önemli. Güvenli ve keyifli bir hafta sonu için hazırlığınızı yapmalısınız.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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