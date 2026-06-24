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Erzurum Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

24 Haziran 2026 tarihinde Erzurum'da hava durumu yer yer sağanak yağış ve gök gürültüsü ile geçecek. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişirken, bu koşullar yaz aylarının tipik hava durumunu yansıtıyor. 25 ile 27 Haziran tarihleri arasında genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Seyahat planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafet hazırlığı önemli.

Erzurum Hava Durumu! 24 Haziran Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 24 Haziran 2026 Çarşamba günü Erzurum'da hava durumu, yer yer sağanak yağış ve gök gürültüsü ile geçecek. Sıcaklıklar 19 ile 22 derece arasında değişecek. Bu koşullar, Erzurum'un yaz aylarındaki tipik hava durumunu yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde, 25 ile 27 Haziran tarihleri arasında hava durumu genellikle güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Sıcaklıklar 20 ile 24 derece arasında seyredecek. Bu dönemde yağış ihtimali düşük görünüyor. Hava koşulları daha stabil hale gelecek.

Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterebilir. Özellikle 24 Haziran'da yağışlı havaya karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Seyahat planlarınızı yaparken hava koşullarını göz önünde bulundurmalısınız. Uygun kıyafet ve ekipman hazırlığı yapmanız, olumsuz hava koşullarından etkilenmenizi azaltacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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