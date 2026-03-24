Erzurum Hava Durumu! 24 Mart Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün 24 Mart 2026 Salı. Erzurum'da hava durumu ılımandır. Gündüz saatlerinde sıcaklık 7 dereceye ulaşacaktır. Gece saatlerinde ise 5 derece olması bekleniyor. Hava genel olarak bulutlu olacak. Zaman zaman güneşli aralıklar görülebilir.

Önümüzdeki günler için hava durumu tahminleri var. 25 Mart Çarşamba günü, hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 5 derece civarında olacak. Gece sıcaklığı ise 2 dereceye düşecek. 26 Mart Perşembe günü hava kısmen güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı yaklaşık 5 derece, gece sıcaklığı 6 derece civarında seyredelecek. 27 Mart Cuma günü karla karışık yağışlar görülecek. Gündüz sıcaklığı 5 derece, gece sıcaklığı ise 1 derece civarında tahmin ediliyor.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Sürücüler için dikkat edilmesi gereken noktalar var. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yollarda buzlanma ve don olayları oluşabilir. Yüksek kar örtüsünün bulunduğu bölgelerde çığ riski artabilir. Bu nedenle yürüyüş yaparken veya dağcılık faaliyetlerinde tedbir almak gerekir.

Erzurum'da hava durumu mevsim normallerine göre daha ılımandır. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının değişkenliği beklenmektedir. Buzlanma, don olayları ve çığ riski gibi durumlara dikkat edilmesi gerekecektir.