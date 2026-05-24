Erzurum Hava Durumu! 24 Mayıs Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

24 Mayıs 2026 Pazar günü, Erzurum'da hava durumu oldukça değişken olacak. Gün boyunca hava sıcaklıkları 5 ile 15 derece arasında seyredecek. Özellikle öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu nedenle hava durumu, yağışlı ve serin olacak.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazartesi günü sıcaklıklar 5 ile 16 derece arasında olacak. Gök gürültülü sağanak yağışlar da bekleniyor. Salı günü sıcaklıklar 8 ile 12 derece arasında değişecek. Hafif yağmurlu bir hava hakim olacak. Çarşamba günü ise sıcaklıklar 7 ile 15 derece arasında olacak. Yine hafif yağmurlu bir hava durumu öngörülüyor.

Bu dönemde Erzurum'da hava durumu, yağışlı ve serin olacak. Dışarı çıkarken yanınıza su geçirmez bir mont veya şemsiye almanız faydalı olacaktır. Serin hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava daha serin olabilir. Kat kat giyinmek, pratik bir çözüm olacaktır.

Erzurum'da 24 Mayıs Pazar günü ve önümüzdeki günlerde hava durumu yağışlı ve serin kalacak. Bu koşullara uygun hazırlık yaparak dışarıda geçireceğiniz zamanı daha konforlu hale getirebilirsiniz.