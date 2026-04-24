Erzurum Hava Durumu! 24 Nisan Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 24 Nisan 2026 tarihinde hava soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklığın 9 ile 10 derece arasında değişmesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 ile 6 dereceye düşecek ve gece boyunca 3 ile 4 dereceye inebilir. Rüzgar güneybatıdan orta şiddette esecek. Önümüzdeki günlerde hava değişkenliği sürecek. Uygun kıyafetler giymek ve şemsiye bulundurmak önem taşıyor. Hava koşulları planlamalarınızı etkileyecek.

Simay Özmen

Bugün, 24 Nisan 2026 Cuma günü, Erzurum'da hava soğuk ve yağışlı olacak. Gündüz sıcaklık 9 ile 10 derece arasında değişecek. Yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklık 5 ile 6 dereceye düşecek. Yağışların devam etmesi öngörülüyor. Gece saatlerinde sıcaklık 3 ile 4 dereceye kadar inebilir. Karla karışık yağmur görülebilir. Rüzgar güneybatıdan orta şiddette esecek.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu değişkenlik gösterecek. 25 Nisan Cumartesi günü hava parçalı bulutlu ve güneşli olacak. Sıcaklık 12 ile 13 derece arasında seyredecek. 26 Nisan Pazar günü yer yer sağanak yağışlar bekleniyor. Sıcaklık yine 12 ile 13 derece olacak. 27 Nisan Pazartesi günü hafif yağmur öngörülüyor. Sıcaklık 12 ile 13 derece civarında kalacak.

Bu dönemde Erzurum'da hava koşulları değişkenlik gösterecek. Özellikle yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek önemli. Şemsiye veya yağmurluk bulundurmak faydalı olacaktır. Rüzgarlı günlerde rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilebilir. Hava koşullarına göre planlarınızı yaparken bu faktörleri göz önünde bulundurmanız gerekir. Böylece konforlu ve sağlıklı bir gün geçirme şansınız artar.

