Saruhanlı’da tütün mesaisi başladı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde tütün dikim sezonu başladı. Taşdibi Mahallesi’nde üreticileri ziyaret eden Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, tütün dikim makinesini kullanıp traktör sürerek üreticilerin çalışmalarına eşlik etti.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde tütün dikim sezonunun başlamasıyla birlikte üreticiler, yeni sezon ürünlerini toprakla buluşturmak için yoğun mesai harcıyor.

İlçeye bağlı Taşdibi Mahallesi’nde tütün üreticilerini ziyaret eden Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, tarlalarda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Üreticiler ve tarım işçileriyle bir araya gelen Başkan Cıllı, tütün dikim çalışmalarına katılarak dikim makinesini kullandı ve traktör sürdü.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Cıllı, Saruhanlı’nın tarımsal üretimde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, üreticilerin ortaya koyduğu emeğin ilçe ekonomisine büyük katkı sunduğunu söyledi.

Belediye olarak her zaman üreticilerin yanında olduklarını vurgulayan Cıllı, "Çiftçilerimiz büyük bir özveriyle çalışarak tütün fidelerini toprakla buluşturuyor. Tarımsal üretim, ilçemizin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip. Bereketli topraklarımızda yetişen ürünlerden biri olan tütün, özellikle kırsal mahallelerimizde önemli bir geçim kaynağı olmaya devam ediyor" dedi.

Saruhanlı’nın üzümden zeytine, pamuktan kiraza kadar birçok tarım ürününün yetiştirildiği verimli bir üretim merkezi olduğunu ifade eden Cıllı, "Sarı altın olarak nitelendirdiğimiz tütün de bu ürünler arasında özel bir yere sahiptir. Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını almasını temenni ediyor, bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum" diye konuştu.

Tütünün geçmişten günümüze birçok ailenin ekonomik hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Cıllı, "Tütün; ailelerimizin geçimine katkı sağlayan, gençlerimizin geleceğine umut olan önemli bir üründür. Saruhanlı’daki tütün dikim çalışmalarını yerinde takip ediyor, üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır