HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Saruhanlı’da tütün mesaisi başladı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde tütün dikim sezonu başladı.

Saruhanlı’da tütün mesaisi başladı

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde tütün dikim sezonu başladı. Taşdibi Mahallesi’nde üreticileri ziyaret eden Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, tütün dikim makinesini kullanıp traktör sürerek üreticilerin çalışmalarına eşlik etti.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde tütün dikim sezonunun başlamasıyla birlikte üreticiler, yeni sezon ürünlerini toprakla buluşturmak için yoğun mesai harcıyor.

İlçeye bağlı Taşdibi Mahallesi’nde tütün üreticilerini ziyaret eden Saruhanlı Belediye Başkanı Ekrem Cıllı, tarlalarda yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Üreticiler ve tarım işçileriyle bir araya gelen Başkan Cıllı, tütün dikim çalışmalarına katılarak dikim makinesini kullandı ve traktör sürdü.

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Başkan Cıllı, Saruhanlı’nın tarımsal üretimde önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, üreticilerin ortaya koyduğu emeğin ilçe ekonomisine büyük katkı sunduğunu söyledi.

Belediye olarak her zaman üreticilerin yanında olduklarını vurgulayan Cıllı, "Çiftçilerimiz büyük bir özveriyle çalışarak tütün fidelerini toprakla buluşturuyor. Tarımsal üretim, ilçemizin ekonomik ve sosyal hayatında önemli bir yere sahip. Bereketli topraklarımızda yetişen ürünlerden biri olan tütün, özellikle kırsal mahallelerimizde önemli bir geçim kaynağı olmaya devam ediyor" dedi.

Saruhanlı’nın üzümden zeytine, pamuktan kiraza kadar birçok tarım ürününün yetiştirildiği verimli bir üretim merkezi olduğunu ifade eden Cıllı, "Sarı altın olarak nitelendirdiğimiz tütün de bu ürünler arasında özel bir yere sahiptir. Üreticilerimizin emeklerinin karşılığını almasını temenni ediyor, bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum" diye konuştu.

Tütünün geçmişten günümüze birçok ailenin ekonomik hayatında önemli bir yere sahip olduğunu belirten Cıllı, "Tütün; ailelerimizin geçimine katkı sağlayan, gençlerimizin geleceğine umut olan önemli bir üründür. Saruhanlı’daki tütün dikim çalışmalarını yerinde takip ediyor, üreticilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Tüm çiftçilerimize bereketli ve bol kazançlı bir sezon diliyorum" ifadelerini kullandı.

Saruhanlı’da tütün mesaisi başladı 1

Saruhanlı’da tütün mesaisi başladı 2

Saruhanlı’da tütün mesaisi başladı 3

Saruhanlı’da tütün mesaisi başladı 4

Saruhanlı’da tütün mesaisi başladı 5

Saruhanlı’da tütün mesaisi başladı 6
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kılıçdaroğlu cephesi kurultay için adım attı: Olağan mı, olağanüstü mü?Kılıçdaroğlu cephesi kurultay için adım attı: Olağan mı, olağanüstü mü?
Zayıflama ilacı harcamaları 780 milyon sterlin azalttıZayıflama ilacı harcamaları 780 milyon sterlin azalttı

Anahtar Kelimeler:
Manisa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

İran duyurdu: "ABD su depolarımızı imha etti"

Türkiye-İsrail çatışması olur mu? Açık açık Trump'a soruldu

Türkiye-İsrail çatışması olur mu? Açık açık Trump'a soruldu

Galatasaray'da Osimhen'e dev teklif! 120 Milyon Euro önerdiler

Galatasaray'da Osimhen'e dev teklif! 120 Milyon Euro önerdiler

Gözaltında dikkat çeken isimler: Kenan Doğulu, Beren Saat ve dahası!

Gözaltında dikkat çeken isimler: Kenan Doğulu, Beren Saat ve dahası!

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Evini satıp altın almıştı! Gündem olan vatandaş 1 milyon lira zarar etti

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

Daire parası teklif ettiler, satmadı: 10 milyon TL'ye vermedi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.