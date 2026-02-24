HABER

Erzurum Hava Durumu! 24 Şubat Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 24 Şubat 2026 tarihi itibarıyla hava durumu soğuk ve kısmen güneşli. Gündüz sıcaklığı 4 derece, gece ise -7 derece civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde kar yağışı bekleniyor. 25 Şubat'ta hafif, 26 Şubat'ta yoğun kar yağışı, 27 Şubat'ta ise zaman zaman kar sağanağı öngörülüyor. Bu dönemde, yerel halk ve ziyaretçilerin uygun önlemleri alması gerekmektedir. Dikkatli olmak, güvenli bir gün için şarttır.

Seray Yalçın

Bugün, 24 Şubat 2026 Salı. Erzurum'da hava durumu soğuk ve kısmen güneşli. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 4 derece civarında. Gece ise -7 derece civarında seyredecek. Rüzgar hafif esmesi bekleniyor. Erzurum'da, soğuk ve kısmen güneşli bir gün öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'daki hava durumu değişkenlik gösterecek. Çarşamba günü, 25 Şubat 2026'da hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 3 derece civarında olacak. Gece ise -2 derece civarında seyredecek. Perşembe günü, 26 Şubat 2026'da yoğun kar yağışı öngörülüyor. Gündüz sıcaklığı 0 derece civarında. Gece ise -9 dereceyi bulacak. Cuma günü, 27 Şubat 2026'da zaman zaman kar ve hafif kar sağanağı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı -5 derece, gece ise -13 derece civarında olacak. Erzurum'daki hava koşulları bu dönemde değişkenlik gösterebilir.

Bu soğuk ve kar yağışlı günlerde Erzurum'da dikkatli olunması önemlidir. Ziyaretçiler ve yerel halkın önlem alması gerekmektedir. Kar yağışı sırasında yola çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemlidir. Uygun kıyafetler giymek şarttır. Kayma riski artar; bu nedenle dikkatli sürüş yapmak gerekir. Buzlanma ve don olaylarına karşı önlem almak da önemlidir. Hava koşullarına dikkat edilmesi, güvenli ve sağlıklı bir gün geçirmenize yardımcı olacaktır.

