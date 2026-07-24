HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum’da 24 Temmuz 2026 Cuma günü hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlı olarak öngörülüyor. En yüksek sıcaklığın 25 derece, en düşük sıcaklığın ise 10 derece civarında olması bekleniyor. 25 ve 26 Temmuz tarihlerinde ise sıcaklıklar 28-29 dereceye yükselecek. Açık hava etkinlikleri için uygun sıcak havalar gelecektir. Hava koşullarına dikkat edilmesi, şemsiye ve koruyucu önlemler alınması önerilir.

Erzurum Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Erzurum hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Bugün 24 Temmuz 2026 Cuma. Erzurum'da hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. En yüksek sıcaklık 25 derece civarında, en düşük sıcaklık ise 10 derece civarında bekleniyor. Erzurum'daki hava koşulları değişken ve yağışlı görünüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 25 Temmuz Cumartesi günü en yüksek sıcaklık 29 derece civarında bekleniyor. En düşük sıcaklık ise 12 derece civarında olacak. 26 Temmuz Pazar günü de benzer bir hava durumu öngörülüyor. En yüksek sıcaklığın 28 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. En düşük sıcaklık ise 13 derece civarında olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü bulutlu bir başlangıç bekleniyor. Ancak güneşin geri dönmesiyle sıcaklık değişecek. En yüksek sıcaklık 24 derece civarında, en düşük sıcaklık ise 9 derece civarında olacak.

Bu dönemde Erzurum'da sıcaklık 20 ile 30 derece arasında değişecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava şartlarına hazırlıklı olmak faydalı olacak. Gündüz saatlerinde güneşli ve sıcak hava hakim olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak.

Hava koşullarına dikkat etmek önemli. 24 Temmuz Cuma günü yağışlı havalar nedeniyle dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanızı öneririm. Su geçirmez giysiler de işinize yarayabilir. Sonraki günlerde güneşli hava hakim olacak. Güneşe karşı koruyucu önlemler almak önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek sağlığınız için faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde uygun kıyafetler seçmek de önemlidir.

Erzurum'da 24 Temmuz Cuma günü yağışlı, sonraki günlerde ise güneşli ve sıcak hava bekleniyor. Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak, gününüzü daha konforlu geçirmenize yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dikkat! Hava durumu bir anda değişecek; Sağanak ve fırtına geliyorDikkat! Hava durumu bir anda değişecek; Sağanak ve fırtına geliyor
Ezber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı olduEzber bozan atama! Ülke tarihinde ilk kez bir kadın dışişleri bakanı oldu

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel cephesinde hareketli dakikalar! İstifasını böyle duyuracak

Özgür Özel cephesinde hareketli dakikalar! İstifasını böyle duyuracak

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: 'Kız çocuğunun fotoğrafını çekti' denilerek öldürüldü! İstinaf sonrası karar çıktı

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: 'Kız çocuğunun fotoğrafını çekti' denilerek öldürüldü! İstinaf sonrası karar çıktı

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Beşiktaş Avrupa Ligi'ne galibiyetle başladı!

Ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar verildi

Ünlü yönetmen Ezel Akay hakkında karar verildi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor

Bakan Uraloğlu duyurdu: Yalova-Armutlu yolu yarın hizmete açılıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.