Erzurum Hava Durumu! 24 Temmuz Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün 24 Temmuz 2026 Cuma. Erzurum'da hava durumu gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. En yüksek sıcaklık 25 derece civarında, en düşük sıcaklık ise 10 derece civarında bekleniyor. Erzurum'daki hava koşulları değişken ve yağışlı görünüyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişecek. 25 Temmuz Cumartesi günü en yüksek sıcaklık 29 derece civarında bekleniyor. En düşük sıcaklık ise 12 derece civarında olacak. 26 Temmuz Pazar günü de benzer bir hava durumu öngörülüyor. En yüksek sıcaklığın 28 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. En düşük sıcaklık ise 13 derece civarında olacak. 27 Temmuz Pazartesi günü bulutlu bir başlangıç bekleniyor. Ancak güneşin geri dönmesiyle sıcaklık değişecek. En yüksek sıcaklık 24 derece civarında, en düşük sıcaklık ise 9 derece civarında olacak.

Bu dönemde Erzurum'da sıcaklık 20 ile 30 derece arasında değişecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde serin hava şartlarına hazırlıklı olmak faydalı olacak. Gündüz saatlerinde güneşli ve sıcak hava hakim olacak. Bu durum açık hava etkinlikleri için uygun bir ortam sunacak.

Hava koşullarına dikkat etmek önemli. 24 Temmuz Cuma günü yağışlı havalar nedeniyle dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanızı öneririm. Su geçirmez giysiler de işinize yarayabilir. Sonraki günlerde güneşli hava hakim olacak. Güneşe karşı koruyucu önlemler almak önemlidir. Güneş kremi kullanmak ve bol su içmek sağlığınız için faydalı olacaktır. Sabah ve akşam saatlerinde uygun kıyafetler seçmek de önemlidir.

Erzurum'da 24 Temmuz Cuma günü yağışlı, sonraki günlerde ise güneşli ve sıcak hava bekleniyor. Bu değişken hava koşullarına hazırlıklı olmak, gününüzü daha konforlu geçirmenize yardımcı olacaktır.