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Erzurum Hava Durumu! 25 Ekim Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 25 Ekim 2026 Pazar günü hava durumu genel olarak kapalı, sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişkenlik gösteriyor. Hava sıcaklığının ilerleyen saatlerde düşmesiyle akşam sıcaklığının 15 dereceye kadar gerilemesi bekleniyor. Hafif yağışlar yaşanabileceğinden, dışarı çıkacak olanların şemsiye ya da su geçirmez giysi alması öneriliyor. Önümüzdeki günlerde de serin hava koşullarının devam etmesi bekleniyor.

Erzurum Hava Durumu! 25 Ekim Pazar Erzurum hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün 25 Ekim 2026 Pazar günü Erzurum'da hava durumu ilginç bir tablo sunuyor. Hava genel olarak kapalı. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Bu, mevsimsel geçişin hissedilmesini sağlıyor. Ekim ayının sonlarına yaklaşıyoruz. Gün içinde hava sıcaklığının ilerleyen saatlerde biraz daha düşmesi bekleniyor. Bugün dışarı çıkmayı planlıyorsanız, ceket veya kalın bir giysi almanız iyi olabilir. Akşam saatlerinde sıcaklığın 15 dereceye kadar gerilemesi muhtemel. Bu özellikle dışarıda geçireceğiniz zaman diliminde dikkate alınmalı.

Erzurum'da olası hafif yağışlar da etkisini gösterecek. Uluslararası hava tahmin raporları, yerel hava koşullarının değişken olabileceğine dikkat çekiyor. Dolayısıyla dışarıda geçireceğiniz zamanı planlarken hava şartlarını göz önünde bulundurmalısınız. Aniden değişebilecek hava koşulları için şemsiyenizi veya su geçirmez bir giysi almayı unutmayın.

Önümüzdeki günlerde hava durumu serin iklimle iç içe geçecek. 26 Ekim Pazartesi günü sıcaklık 18 ile 21 derece arasında olacak. Salı ve çarşamba günlerinde sıcaklığın 17 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Bu süre zarfında havanın soğuması sabahta ve akşam saatlerinde daha belirgin olacak. Hava şartlarının belirsizliği nedeniyle dışarı çıkmadan önce güncel tahminleri kontrol etmek önemlidir.

Bölge halkının dikkat etmesi gereken noktalar var. Sağlık ve güvenlik açısından uygun giyinmek önem taşıyor. Uzun süre dışarıda kalmanız gereken durumlarda kat kat giyinmek en iyi çözüm olacaktır. Ayrıca öksürük veya soğuk algınlığına karşı bağışıklığınızı güçlendirecek besinleri tüketmeye özen gösterin. Havanın ani değişimleri ve olası yağışlar göz önünde bulundurulmalıdır. Herhangi bir etkinliği planlamadan önce hava durumunu kontrol edin.

Erzurum'daki 25 Ekim Pazar hava durumu soğuk ve yağışlı geçecek. Önümüzdeki günlerde benzer serinlik yaşanacak. Her an değişebilen hava şartlarına hazırlıklı olmak önemlidir. Günlük yaşamınızı veya seyahatlerinizi etkileyebilecek faktörler arasında bu durum yer alıyor. Alacağınız önlemlerle bu dönemi sağlıklı ve keyifli geçirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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