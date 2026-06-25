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Erzurum Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

25 Haziran 2026 tarihinde Erzurum'da hava durumu genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklık 23-24 derece, gece ise 8-9 dereceye düşecek. Rüzgar kuzeyden hafif eserken, dışarıda bulunanlar için akşam serinliğine karşı ceket öneriliyor. Önümüzdeki günlerde 22-23 derece civarında devam edecek bir hava bekleniyor. Ancak Cumartesi günü gök gürültülü sağanak yağış riski var, bu nedenle hava durumu takip edilmeli.

Erzurum Hava Durumu! 25 Haziran Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?
Zeynel Eren Ölüç

Hava durumu 25 Haziran 2026 Perşembe günü, Erzurum'da genellikle güneşli ve parçalı bulutlu. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 23 - 24 derece civarında olacak. Gece ise sıcaklık 8 - 9 derece arasında tahmin ediliyor. Rüzgar kuzeyden saatte 2 - 3 kilometre hızla esecek.

Dünkü hava durumu, açık hava etkinlikleri için uygun. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceğini unutmayın. Dışarıda olacakların hafif bir ceket bulundurması faydalı. Özellikle akşamları hava serinleyebilir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve parçalı bulutlu olacak. Cuma günü sıcaklık 22 - 23 derece civarında kalacak. Cumartesi günü ise 21 - 22 dereceye düşmesi bekleniyor. Pazar günü hava sıcaklığı 20 - 21 dereceye gerileyecek. Rüzgar kuzeyden saatte 3 - 4 kilometre hızla esecek.

Cumartesi günü bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak yağış ihtimali var. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek önemli. Gerektiğinde yanınızda şemsiye veya yağmurluk bulundurmalısınız.

Genel olarak, Erzurum'da hava durumu açık hava etkinlikleri için uygun. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olun. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı düzenlemenize yardımcı olacak.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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