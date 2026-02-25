Erzurum Hava Durumu! 25 Şubat Çarşamba Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 25 Şubat 2026 Çarşamba günü hava soğuk. Karla karışık yağmurlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 2 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklığın 2 derecenin altına düşmesi öngörülüyor. Rüzgar kuzey yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek. Nem oranı sabah %74 olacak. Gündüz nem %60'ye düşecek. Akşam ve gece nem %84 seviyelerinde kalacak. Basınç sabah 803 hPa olarak ölçülecek. Gündüz basınç 806 hPa, akşam 809 hPa, gece ise 809 hPa olacak.

Sonraki günlerde Erzurum'da hava koşullarında fazla bir değişiklik beklenmiyor. 26 Şubat Perşembe günü sıcaklığa 3 derece çıkması öngörülüyor. 27 Şubat Cuma günü ise sıcaklığın 5 dereceye yükseleceği düşünülüyor. Bu dönemde hava koşullarının daha ılıman olması bekleniyor.

Soğuk ve karla karışık yağmur sabah ve akşam saatlerinde kendini gösterecek. Dışarı çıkarken kalın giysiler tercih edilmesi öneriliyor. Su geçirmez giysiler de giyilmeli. Buzlanma riski nedeniyle yolda dikkatli olunmalı. Araçların kış lastikleri ile donatılması önemli. Hava koşullarına uygun hazırlık yaparak Erzurum'daki soğuk günleri rahat geçirebilirsiniz.