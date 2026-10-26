Erzurum Hava Durumu! 26 Ekim Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 26 Ekim 2026 tarihi itibarıyla hava durumu, kış mevsimine geçerken serin ve değişken bir yapı sergiliyor. Bugün, hava genel olarak bulutlu ve soğuk. Sıcaklık 19 ile 22 derece arasında değişiyor. Güneş ara ara yüzünü gösteriyor. Sabah saatlerinde hissedilen soğuk, gün ilerledikçe hafifliyor.

Gün boyunca bulutlar gökyüzünü kaplıyor. Ancak, aralıklı güneş ışıkları da mevcut. Rüzgar, hissedilen sıcaklığı olumsuz etkiliyor. Dışarı çıkacak olanların kalın giysiler tercih etmesi önemli. Erzurum'un iklimi, aniden değişen hava şartları ile bilinir. Meteorolojik verilere dikkat etmekte fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu daha da soğuyacak. Uzun vadeli tahminler, sıcaklıkların 16-19 dereceye düşeceğini gösteriyor. Özellikle akşam saatlerinde hava oldukça soğuk olacak. Dışarıda olanların sıcak tutacak giysiler seçmeleri avantaj sağlayacaktır.

Hava durumu değişkenliğine dikkat etmek önemlidir. Sakin ve tedbirli olmak gereklidir. Ani hava değişimlerine hazırlıklı olunmalıdır. Uygun giysi seçimi, soğuk algınlığından korunma sağlar. Yanınızda bir şemsiye bulundurmak, sürpriz hava şartlarına karşı hazırlıklı olmanızı sağlar.

Erzurum'daki hava durumu, 26 Ekim’de bulutlu, serin ve bazen güneşli bir gün geçireceğimizi gösteriyor. Daha düşük sıcaklıklar bekleniyor. Bu nedenle, kalın giyinmeyi ve ani değişikliklere karşı hazırlıklı olmayı ihmal etmeyin. Erzurum'un iklimine gösterilen dikkat, sağlıklı günler için önemlidir.