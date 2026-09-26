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Erzurum Hava Durumu! 26 Eylül Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 26 Eylül Cumartesi günü hava durumu değişken bir yapıda. Şehrin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığı 19 - 22 derece arasında seyrediyor, sabah serin başlayan hava, gündüz güneşle tatlı bir sıcaklık kazanıyor. Ancak akşam saatlerinde tekrar serinlik hissediliyor. Dışarıda vakit geçirmek için hazırlıklı olmak, katmanlı giyinmek gerekiyor. Önümüzdeki günlerde ani yağışlar bekleniyor, bu nedenle şemsiye veya hafif bir yağmurluk bulundurmak önemli.

Erzurum Hava Durumu! 26 Eylül Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Erzurum'da 26 Eylül Cumartesi günü hava durumu değişken. Şehrin yüksek kesimlerinde hava sıcaklıkları 19 - 22 derece civarında. Sabah saatlerinde hava serin. Yüksek bölgelerde hissedilen soğuk, gündüz güneşle azalıyor. Ancak akşam saatlerinde tekrar serin bir hava oluşacak. Erzurum'un temiz ve ferah havası, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için keyifli. Katmanlı giyinmek önemli. Böylece akşam soğuklarında rahatsız olmazsınız.

Bugün hava genel olarak parçalı bulutlu. Aralıklı hafif yağış bekleniyor. Güneş ara ara kendini gösteriyor. Bulutlu havanın serinliği, dışarıda dolaşanlar için romantik bir atmosfer sunuyor. Outdoor aktiviteleri için güzel bir gün, ancak ani hava değişimlerine dikkat etmekte fayda var.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişimler gösterebilir. Haftaya sıcaklıklar 18 - 24 derece arasında dalgalanacak. Eğitim sezonunun başlamasıyla, çocukların dışarıda zaman geçireceği günlerde akşamlar serin olabilir. Gündüz rahat bir hava olsa da, akşam üst giysi almak akıllıca.

Bu günlerde ani yağışlara karşı hazırlıklı olmak önemli. Erzurum'un bu dönemindeki hava durumu sürprizlere açık. Hafif yağmur aniden oluşabilir. Dışarı çıkmadan önce hava durumunu kontrol etmek gerekli. Hafif bir yağmurluk veya şemsiye bulundurmak, olumsuz hava şartlarından etkilenmemeyi sağlar.

Erzurum'da 26 Eylül Cumartesi günü hava durumu serin fakat keyifli. Önümüzdeki günlerde bu koşullara uyum sağlamak önemli. Şehirdeki güzelliklerin tadını çıkarmak için hazırlıklı olmalıyız. Bu serin günleri açık hava aktiviteleri ile değerlendirmek, Erzurum'un güzelliklerini anlamak için fırsat sunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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