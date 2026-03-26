Erzurum Hava Durumu! 26 Mart Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da, 26 Mart 2026 Perşembe, hava durumu soğuk ve bulutlu olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 2 derece civarında kalacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Gece saatlerinde daha da soğuyacak. Sıcaklık -5 dereceye ulaşabilir. Rüzgar batı yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %65 civarında olacak.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenleşecek. 27 Mart Cuma günü hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 5 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık -2 dereceye kadar düşebilir. 28 Mart Cumartesi güneşli bir hava tahmin ediliyor. Gündüz saatleri 8 dereceyi görebilir. Akşam sıcaklığı tekrar -2 dereceye inebilir. 29 Mart Pazar günü ise bulutlar arasında güneş bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 7 dereceyi bulacak. Akşam saatlerinde ise 1 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Bu dönemde Erzurum'da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar oldukça düşük olabilir. Dışarı çıkarken kalın giysiler giymek önemlidir. Kat kat giyinmek soğuktan korunma açısından fayda sağlar. Rüzgar batı yönünden eserken rüzgar geçirmeyen giysiler tercih edilmelidir. Nem oranın %65 olması, havayı daha soğuk hissettirebilir. Su geçirmeyen giysiler de kullanılması gerekenler arasında. Hava durumunda değişkenlik olacağından, güncel tahminleri izlemek önemli. Buna göre hazırlıklı olmak, sağlığınız için gereklidir.