HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 26 Temmuz 2026 tarihinde hava genellikle güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 27 dereceye ulaşacakken, akşam 17 dereceye düşmesi bekleniyor. Rüzgarın batıdan esmesi ve saatte 12 km hızla esmesi öngörülüyor. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. Sıcak günlerde dışarıda vakit geçirenlerin güneşten korunmak için şapka, güneş kremi ve açık renkli giysiler kullanmaları önemli.

Erzurum Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Erzurum hava durumu nasıl?
Seray Yalçın

Bugün, 26 Temmuz 2026 Pazar günü, Erzurum'da hava genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 17 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 12 km/saat civarında esmesi bekleniyor. Rüzgar, batıdan esecek. Nem oranı gündüz %31, akşam ise %56 civarında olacak. Bu hava koşulları, Erzurum'da yaz günü için tipik bir durumu yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 27 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 24 derece civarında olacak. Bulutlu bir başlangıcın ardından güneşli bir hava bekleniyor. 28 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 28 dereceye yükselecek. Bu gün, güneşli olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında olacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin korunmaları önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler, Erzurum'daki hava koşullarına karşı sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana'da katliam! 1'i kadın 3 kişiyi öldürdüAdana'da katliam! 1'i kadın 3 kişiyi öldürdü
Yarı çıplak sokağa çıkan kadın mahalleyi ayağa kaldırdı! Acı son...Yarı çıplak sokağa çıkan kadın mahalleyi ayağa kaldırdı! Acı son...

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'nin planı ortaya çıktı! Binlerce asker saldıracak

ABD'nin planı ortaya çıktı! Binlerce asker saldıracak

İran'dan çarpıcı açıklama! "En az 200 ABD askeri öldü"

İran'dan çarpıcı açıklama! "En az 200 ABD askeri öldü"

Arda Güler devrede, Mourinho hazır! F.Bahçe'den ses getirecek transfer...

Arda Güler devrede, Mourinho hazır! F.Bahçe'den ses getirecek transfer...

Ezel Akay böyle tepki gösterdi: "Mahkeme sonunda her şeyi öğreneceksiniz"

Ezel Akay böyle tepki gösterdi: "Mahkeme sonunda her şeyi öğreneceksiniz"

Beyaz peynirinde ölümcül bakteri tespit edilen Tahsildaroğlu'ndan açıklama

Beyaz peynirinde ölümcül bakteri tespit edilen Tahsildaroğlu'ndan açıklama

Togg Almanya'da sınıfta kaldı! İlk 6 ayda 197 araç satılabildi

Togg Almanya'da sınıfta kaldı! İlk 6 ayda 197 araç satılabildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.