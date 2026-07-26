Erzurum Hava Durumu! 26 Temmuz Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 26 Temmuz 2026 Pazar günü, Erzurum'da hava genellikle güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 27 derece civarında olacak. Akşam saatlerinde sıcaklık ise 17 dereceye düşecek. Rüzgar hızı 12 km/saat civarında esmesi bekleniyor. Rüzgar, batıdan esecek. Nem oranı gündüz %31, akşam ise %56 civarında olacak. Bu hava koşulları, Erzurum'da yaz günü için tipik bir durumu yansıtıyor.

Önümüzdeki günlerde hava durumu benzer şekilde devam edecek. 27 Temmuz Pazartesi günü hava sıcaklığı 24 derece civarında olacak. Bulutlu bir başlangıcın ardından güneşli bir hava bekleniyor. 28 Temmuz Salı günü hava sıcaklığı 28 dereceye yükselecek. Bu gün, güneşli olacak. Bu dönemde yağış beklenmiyor. Rüzgar hızı 10 km/saat civarında olacak.

Sıcak ve güneşli hava koşullarında, özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenlerin korunmaları önemlidir. Şapka takmak, güneş kremi kullanmak ve bol su içmek faydalı olacaktır. Güneşin zararlı etkilerinden korunmaya yardımcı olur. Ayrıca, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu önlemler, Erzurum'daki hava koşullarına karşı sağlığınızı korumanıza yardımcı olacaktır.