Erzurum Hava Durumu! 27 Aralık Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

27 Aralık 2025 Cumartesi, Erzurum'da hava durumu oldukça soğuk ve karlı. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı -2 derece civarında olacak. Hafif kar yağışı bekleniyor. Gece saatlerinde sıcaklık -16 dereceye kadar düşebilir. Hafif kar yağışı devam edebilir. Rüzgar batıdan saatte 15 kilometre hızla esecek. Nem oranı ise %75 civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da hava durumu soğuk ve karlı olacak. 28 Aralık Pazar sabah saatlerinde hava sıcaklığı -10 derece civarında olacak. Az bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık -4 dereceye kadar çıkabilir. Parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Gece saatlerinde sıcaklık -8 dereceye kadar düşebilir. Parçalı bulutlu hava devam edebilir. Rüzgar güneybatıdan saatte 14 kilometre hızla esecek.

29 Aralık Pazartesi sabah saatlerinde hava sıcaklığı -8 derece civarında olacak. Karlı bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık -3 dereceye kadar çıkabilir. Karlı hava devam edebilir. Gece saatlerinde sıcaklık -6 dereceye kadar düşebilir. Karlı hava yine hakim olacak. Rüzgar batıdan saatte 20 kilometre hızla esecek.

30 Aralık Salı sabah saatlerinde hava sıcaklığı -12 derece civarında olacak. Karlı bir hava bekleniyor. Gündüz saatlerinde sıcaklık -3 dereceye kadar çıkabilir. Karlı hava sürecek. Gece saatlerinde sıcaklık -8 dereceye kadar düşebilir. Karlı hava devam edecek. Rüzgar batıdan saatte 20 kilometre hızla esecek.

Bu soğuk ve karlı hava koşullarında dikkatli olunması önemlidir. Dışarı çıkarken kalın ve su geçirmez giysiler tercih edilmelidir. Ayakkabılar kaymaz tabanlı olmalıdır. Sokaklarda kayma riskine karşı dikkatli olunmalıdır. Araç kullanırken yavaş ve dikkatli sürülmelidir. Evlerde ısınma sistemlerinin düzgün çalıştığına emin olunmalıdır. Soba veya şofben gibi cihazların kullanımı dikkat gerektirir. Alınan önlemler güvenliği sağlamaya yardımcı olacaktır.