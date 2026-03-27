HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 27 Mart Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'da 27 Mart 2026 Cuma günü hava soğuk ve karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 4 derece, akşam saatlerinde ise 0 dereceye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar saatte 17 kilometre hızla güneydoğudan esecek. Nem oranı sabah %95, gece ise %100 olacak. Vatandaşlar kalın giysiler ve su geçirmez ayakkabılarla hazırlıklı olmalı. Özellikle yolda seyahat edenlerin buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olması gerekiyor.

Zeynel Eren Ölüç

Bugün, 27 Mart 2026 Cuma günü, Erzurum'da hava soğuk. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 4 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklığın 0 dereceye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar güneydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte 17 kilometre olacak. Nem oranı sabah %95 olacak. Gece saatlerinde bu oran %100 civarına yükselecek.

Soğuk ve yağışlı hava, özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklıkları düşürecek. Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler kalın giysiler giymeli. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmeli. Yolda seyahat edenler, buzlanma ve don olaylarına dikkat etmeli. Sürüş hızını azaltmaları öneriliyor.

Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ılımanlaşacak. 28 Mart Cumartesi, kısmen güneşli hava bekleniyor. Sıcaklık 8 derece civarına yükselecek. 29 Mart Pazar günü, hava bulutlu olacak. Sıcaklık 7 derece civarında seyredecek. 30 Mart Pazartesi günü kar ve yağmur karışımı yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 5 derece civarında olacak.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek gerekiyor. Buna göre hazırlıklı olmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için en iyi yoldur.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kahramanmaraş'ta mahsur kalan 8 dağcı kurtarıldıKahramanmaraş'ta mahsur kalan 8 dağcı kurtarıldı
Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Yargıtay Üyesi Şaban Kazdal seçildiAnayasa Mahkemesi Üyeliğine Yargıtay Üyesi Şaban Kazdal seçildi

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

İsrail'de büyük kriz! "Çözüm bulmazsak ordu çökecek"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Sabancıların savcılık ifadeleri ortaya çıktı

Sabancıların savcılık ifadeleri ortaya çıktı

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

Kuyumcu camına 'ilk defa' yazarak anlattı: '28 yıllık kuyumcuyum'

1 Nisan’da başlıyor! Artık o mesaj ve aramalar olmayacak

1 Nisan’da başlıyor! Artık o mesaj ve aramalar olmayacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.