Erzurum Hava Durumu! 27 Mart Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Mart 2026 Cuma günü, Erzurum'da hava soğuk. Karla karışık yağmur bekleniyor. Gündüz sıcaklık 4 derece civarında. Akşam saatlerinde sıcaklığın 0 dereceye düşmesi öngörülüyor. Rüzgar güneydoğu yönünden esiyor. Hızı saatte 17 kilometre olacak. Nem oranı sabah %95 olacak. Gece saatlerinde bu oran %100 civarına yükselecek.

Soğuk ve yağışlı hava, özellikle sabah ve akşam saatlerinde hissedilen sıcaklıkları düşürecek. Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler kalın giysiler giymeli. Su geçirmez ayakkabılar tercih edilmeli. Yolda seyahat edenler, buzlanma ve don olaylarına dikkat etmeli. Sürüş hızını azaltmaları öneriliyor.

Önümüzdeki günlerde hava biraz daha ılımanlaşacak. 28 Mart Cumartesi, kısmen güneşli hava bekleniyor. Sıcaklık 8 derece civarına yükselecek. 29 Mart Pazar günü, hava bulutlu olacak. Sıcaklık 7 derece civarında seyredecek. 30 Mart Pazartesi günü kar ve yağmur karışımı yağışlar bekleniyor. Sıcaklık 5 derece civarında olacak.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak önemlidir. Güncel hava durumu raporlarını takip etmek gerekiyor. Buna göre hazırlıklı olmak, olumsuz hava koşullarından etkilenmemek için en iyi yoldur.