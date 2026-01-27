Erzurum Hava Durumu! 27 Ocak Salı Erzurum hava durumu nasıl?

Bugün, 27 Ocak 2026 Salı, Erzurum'da hava durumu soğuk ve kapalı olacak. Gün boyunca hava sıcaklığının -2 ile -3 derece civarında olması bekleniyor. Hissedilen sıcaklık ise -6 ile -7 derece arasında olacak. Nem oranı %72 seviyelerinde. Rüzgar hızı ise 9 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 07:27, gün batımı ise 17:27 olarak hesaplandı.

Erzurum'un kış aylarında genellikle soğuk hava hakimdir. Karasal iklim özelliği nedeniyle bugünkü hava durumu da buna uygun. Erzurum'da soğuk ve kapalı hava koşulları yaşanacak. Önümüzdeki günlerde benzer hava durumu bekleniyor. 28 Ocak Çarşamba günü hava sıcaklığı -1 ile -2 derece arasında olacak. 29 Ocak Perşembe günü ise hava sıcaklığının -5 ile -6 derece arasında olması tahmin ediliyor.

Bu olumsuz hava koşullarında, dışarı çıkarken kalın giyinmeli. Kat kat giyinmek vücut ısısını korumaya yardımcı olacaktır. Buzlanma ve don olaylarına dikkat edilmeli. Yolda yürürken veya araç kullanırken kayma riskine karşı tedbirli olunmalıdır. Sıcak içecekler tüketmek önemlidir. Yeterli su alımına dikkat etmek de vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur.

