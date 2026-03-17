İngiliz basınından İran iddiası: "Trump'ı savaşa o iki isim ikna etti"

Orta Doğu'daki savaşın başlamasından günler önce ABD ile İran arasındaki müzakereler sürüyordu. Ancak ABD-İsrail'in İran'da Hamaney'e yönelik ilk saldırılarının ardından barış umutları da suya düşmüştü.

"TRUMP'I SAVAŞA İTTİLER"

İngiliz basınında yer alan bir haberde ise görüşmelerin perde arkası yer aldı. Habere göre, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell, ABD-İran görüşmelerine katıldı ve varılacak bir anlaşmayla savaşı önleyebileceğini düşündü. Daha fazla görüşme planlanırken, sadece 2 gün sonra ise ABD ve İsrail, İran'a saldırdı. Haberde, görüşmelerde yer alan bir diplomatın, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner'in, Trump'ı savaşa iten "İsrail ajanları" olarak görüldüğü yönündeki sözleri de yer aldı.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.