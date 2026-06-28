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Erzurum Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Erzurum hava durumu nasıl?

28 Haziran 2026 Pazar günü Erzurum'da hava durumu oldukça keyifli geçiyor. Gün boyunca 21-23 derece arasında seyreden sıcaklıklar, hafif bir rüzgarla destekleniyor. Nem oranı düşük olduğu için hava koşulları konforlu hale geliyor. Önümüzdeki günlerde de benzer sıcaklıklar bekleniyor. Açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunan Erzurum, güneşli günlerin tadını çıkarmak isteyenler için mükemmel bir seçenek sunuyor.

Erzurum Hava Durumu! 28 Haziran Pazar Erzurum hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 28 Haziran 2026 Pazar günü, Erzurum'da hava durumu keyifli. Gün boyunca bol güneş ışığı var. Hava sıcaklığı 21 - 23 derece civarında olacak. Gece saatlerinde sıcaklıklar 6 - 7 derece arasında seyredecek. Rüzgar hafif esiyor. Nem oranı düşük. Bu durum, hava koşullarını daha konforlu hale getiriyor.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'un hava durumu benzer şekilde devam edecek. Pazartesi günü sıcaklık 22 - 24 derece olacak. Salı günü ise 24 - 26 derece civarında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Erzurum'un serin iklimine alışkın olanlar için uygundur.

Bu güzel hava koşullarını değerlendirmek için açık hava etkinlikleri planlayabilirsiniz. Güneş ışığından yararlanırken akşam serinliğine karşı hazırlıklı olun. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar düşer. Yanınıza bir ceket almanız iyi olur. Güneş ışığından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanmayı unutmayın.

Erzurum'da 28 Haziran Pazar günü hava durumu elverişli. Önümüzdeki günlerde benzer koşulların devam etmesi bekleniyor. Bu fırsatı değerlendirerek açık hava etkinliklerinizi planlayabilirsiniz. Erzurum’un serin havasının tadını çıkarabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
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