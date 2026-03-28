Erzurum Hava Durumu! 28 Mart Cumartesi Erzurum hava durumu nasıl?

28 Mart 2026 Cumartesi, Erzurum'da hava durumu sakin. Gündüz saatlerinde sıcaklık 8 derece civarında. Bu, mevsim normallerine yakın bir değer. Gece saatlerinde sıcaklık 3 dereceye düşecek. Hafif serin bir hava hakim olacak. Hava genellikle bulutlu. Ancak yağış beklenmiyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında değişiklikler öngörülüyor. 29 Mart Pazar günü gündüz sıcaklık 7 derece olacak. Gece sıcaklık 1 derece civarında kalacak. Hava alçak bulutlarla kaplanacak. Hafif yağışlar görülebilir. 30 Mart Pazartesi günü gündüz sıcaklık 3 derece tahmin ediliyor. Gece sıcaklık yine 3 derece civarında olacak. Yer yer hafif kar sağanakları bekleniyor.

31 Mart Salı günü gündüz sıcaklık 4 derece olarak öngörülüyor. Gece sıcaklık da 4 derece civarında olacak. Karla karışık yağışların yağmura dönüşmesi muhtemel. Bu dönemde hava koşulunda değişkenlik olabilir. 30 ve 31 Mart tarihlerinde karla karışık yağışlar etkili olabilir. Ulaşımda aksamalar yaşanabilir. Yolculuk yapacaklar ve açık hava etkinlikleri planlayanlar, hava durumunu takip etmelidir. Gerekli önlemleri almak faydalı olacaktır. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunabilir. Dağcılık ve kayak aktivitelerinde dikkatli olunması önemlidir.