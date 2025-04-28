Erzurum hava durumu 28 Nisan Pazartesi! Erzurum'da hava durumu nasıl olacak?

Erzurum'da 28 Nisan Pazartesi günü hava durumu, gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte, en yüksek 13°C, en düşük 1°C sıcaklıklarla bekleniyor. Bu durum, Erzurum'un tipik iklim özellikleriyle uyumludur. Erzurum, yıl boyunca soğuk ve yağışlı bir iklime sahiptir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülmektedir. 29 Nisan Salı günü, sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu günün en yüksek sıcaklığı 16°C, en düşük sıcaklığı ise 3°C olacaktır. 30 Nisan Çarşamba günü de sağanak yağışlar öngörülmektedir. Bu durum, Erzurum'un Nisan ayındaki tipik hava koşullarını yansıtmaktadır. Nisan ayında ortalama sıcaklık 3.2°C'dir. Yağış miktarı ise 90 mm civarındadır.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Hava durumunu düzenli olarak takip etmek önemlidir. Planlamaları buna göre yapmak gerekir. Yağışlı günlerde su birikintilerinden kaçınmak ve uygun giyim tercihleri yapmak, sağlık sorunlarını önleyebilir.

Erzurum'da önümüzdeki günlerde yağışlı ve serin hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Planlamalarınızı yaparken, hava durumunu göz önünde bulundurmanız faydalı olacaktır. Gerekli önlemleri almak önem taşımaktadır.