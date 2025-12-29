Erzurum Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

29 Aralık 2025 tarihinde, Erzurum'da hava koşulları oldukça soğuk ve karlı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı -10 derece. Hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklık -8 dereceye yükselecek. Akşam ve gece sıcaklıklar sırasıyla -11 ve -12 dereceye düşecek. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı %78 civarında olacak.

Erzurum'daki hava durumu kış mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Soğuk ve karlı hava, özellikle sabah ve akşam saatlerinde belirginleşiyor. Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler için dışarı çıkmadan önce hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Dikkatli olmak da gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 30 Aralık Salı sabahında sıcaklık -12 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık -8 dereceye yükselecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık -13 dereceye düşecek. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek.

31 Aralık Çarşamba zaman zaman kar bekleniyor. Hafif kar sağanağı da muhtemel. Gündüz sıcaklıklar -7 derece olacak. Gece ise -9 dereceye düşecek. Rüzgar batı yönünden saatte 16 kilometre hızla esecek.

Bu dönemde hava koşulları soğuk ve karlı olacak. Erzurum'a seyahat planlayanların dikkatli olmaları gerek. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Kar lastiği takılı araçlarla seyahat etmek de faydalı olacaktır. Kar yağışı ulaşımda aksaklıklara yol açabilir. Planlamalarınızı buna göre yapmanızda yarar var.