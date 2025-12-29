HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Erzurum Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum'daki kış havası, 29 Aralık 2025 itibarıyla soğuk ve karlı bir görünüm sergiliyor. Sabah saatlerinde -10 derece ölçülen sıcaklık, gündüz -8 dereceye yükseliyor. Akşam ve gece ise sıcaklık -11 ve -12 dereceye düşecek. Rüzgar güneybatıdan esiyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu değişken, dikkatli olmak ve uygun giyinmek gerekli. Erzurum'a seyahat edecekler, kar yağışına bağlı olası aksaklıklara hazırlıklı olmalı.

Erzurum Hava Durumu! 29 Aralık Pazartesi Erzurum hava durumu nasıl?
Devrim Karadağ

29 Aralık 2025 tarihinde, Erzurum'da hava koşulları oldukça soğuk ve karlı. Sabah saatlerinde hava sıcaklığı -10 derece. Hafif kar yağışı bekleniyor. Gündüz sıcaklık -8 dereceye yükselecek. Akşam ve gece sıcaklıklar sırasıyla -11 ve -12 dereceye düşecek. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 10 kilometre hızla esecek. Nem oranı %78 civarında olacak.

Erzurum'daki hava durumu kış mevsiminin tipik özelliklerini yansıtıyor. Soğuk ve karlı hava, özellikle sabah ve akşam saatlerinde belirginleşiyor. Erzurum'da yaşayanlar ve ziyaretçiler için dışarı çıkmadan önce hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Dikkatli olmak da gereklidir.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 30 Aralık Salı sabahında sıcaklık -12 derece civarında olacak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklık -8 dereceye yükselecek. Akşam ve gece saatlerinde sıcaklık -13 dereceye düşecek. Rüzgar güneybatı yönünden saatte 12 kilometre hızla esecek.

31 Aralık Çarşamba zaman zaman kar bekleniyor. Hafif kar sağanağı da muhtemel. Gündüz sıcaklıklar -7 derece olacak. Gece ise -9 dereceye düşecek. Rüzgar batı yönünden saatte 16 kilometre hızla esecek.

Bu dönemde hava koşulları soğuk ve karlı olacak. Erzurum'a seyahat planlayanların dikkatli olmaları gerek. Hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Kar lastiği takılı araçlarla seyahat etmek de faydalı olacaktır. Kar yağışı ulaşımda aksaklıklara yol açabilir. Planlamalarınızı buna göre yapmanızda yarar var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DAEŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Yaralılar varDAEŞ operasyonunda polise ateş açıldı! Yaralılar var
Kosova'daki erken genel seçimde zaferini ilan ettiKosova'daki erken genel seçimde zaferini ilan etti

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Erzurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Bağdat Caddesi'ndeki lüks oto galeri bir gecede kapandı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Cezaevinden çıkan cani hemen elini kana buladı

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye Oğuz Aydın teklifi belli oldu!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Rabia Yaman ve Les Benjamins'in direktörü gözaltına alındı!

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

Canlı yayında oran verildi: İşte en düşük emekli aylığı

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.