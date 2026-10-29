Erzurum Hava Durumu! 29 Ekim Perşembe Erzurum hava durumu nasıl?

29 Ekim 2026 tarihinde Erzurum'da hava durumu şehrin iklimine özgü özellikler taşıyor. Gün içerisinde sıcaklıklar 20 derece civarında seyrediyor. Genel olarak bulutlu bir hava hakim. Özellikle sabah saatlerinde gökyüzü kapalı görünüyor. Öğle saatlerine doğru havada kısmi açılmalar bekleniyor. Havanın nem oranı, biraz rahatsız edici olsa da, kış mevsiminin geldiğini hissettiriyor. Erzurum'da hava durumuna dair birçok kişi "Bugünkü hava nasıl?" sorusunu soruyor. Soğuk havaların etkisiyle gündüz saatlerinde dışarıda olmak isteyenler kalın giyinmeli.

Önümüzdeki günlerde Erzurum'da sıcaklıkların 19 ila 22 derece arasında değişkenlik göstermesi bekleniyor. Akşam saatlerinde sıcaklıkta düşüş hissedilecek. Gece sıcaklığın 10 derece civarlarına kadar inmesi olası. Bu durum, akşam saatlerinde dışarıda olanlar için ekstra hırka veya ceket almayı gerektiriyor. Günlük aktiviteler arasında açık hava yürüyüşü planlıyorsanız, gün içinde hava daha sakin ve rahat olacak. Bu durumu değerlendirmenizde fayda var.

Hava durumu, Erzurum'da bulunduğunuz gün için belirli bir yaşam tarzını etkiliyor. Havaların kapalı ve değişken olduğu günlerde dışarı çıkmadan önce hava bilgilerini kontrol etmek önemlidir. Uzun süre dışarıda kalmayı düşünüyorsanız, yanınıza su almayı unutmayın. Ani sıcaklık değişimlerine karşı daha hazırlıklı olursunuz. Erzurum'un dağlık yapısı gereği, rüzgarlı günlerde kenar bölgelerde sıcaklık düşebilir. Bu durumda kalın giysilerinizi yanınıza almak akıllıca olacaktır.

Hava durumu, Erzurum'da bu mevsimde gözle görülür bir değişim içeriyor. Havanın değişkenliği, kışa hazırlık aşamasında etkili. Günlük yaşamda bazı uyarlamalar yapmak zorunlu hale geliyor. Hava sıcaklıklarının zamanla daha soğuk dönemlere evrileceği düşünülüyor. Şimdiden kış hazırlıklarınızı gözden geçirmenizde fayda var.