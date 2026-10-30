Erzurum Hava Durumu! 30 Ekim Cuma Erzurum hava durumu nasıl?

Erzurum, 30 Ekim 2026 Cuma günü tipik bir sonbahar havasıyla karşılaşıyor. Bugün hava durumu, genellikle çok bulutlu ve serin. Hava sıcaklığı 19 ile 22 derece arasında dalgalanıyor. Soğuk rüzgarlar, hissedilen sıcaklığı düşürüyor. Geçtiğimiz günlerdeki serin rüzgarlar, “biraz bahar, biraz kış” olarak tanımlanıyor. Sonbaharın tüm renklerini ve hissini getiriyor. Bulutlu gökyüzü, yer yer hafif yağışlar ile birleşiyor. Bu durum, Cuma'yı parlak ve kasvetli kılıyor.

Bugünkü hava durumu, Erzurum’un iklimine alışkın olanlar için sürpriz değil. Dışarıda yürüyüş yaparken kalın giysilerin gerekliliği hissediliyor. Sabah saatlerinde serinlik var. Öğleye doğru hafifçe azalsa da akşamüzeri serin hava hissedilebilir. Dışarıda vakit geçirecekler, yanlarında mont veya yağmurluk bulundurmalı. Bu akıllıca bir seçim olacaktır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecektir. Özellikle Cumartesi günü, hava sıcaklığı 19-22 derece arasında kalacak. Belirli bölgelerde sınırlı yağışların görülmesi tahmin ediliyor. Pazar günü havanın daha da serinlemesi bekleniyor. Sıcaklıkların 16-18 dereceye gerilemesi muhtemel. Hava değişikliklerine hazırlıklı olmak önemli. Kıyafet seçiminde kat kat giyinmek yerinde bir strateji olacaktır.

Erzurum'da sonbahar, doğanın renk cümbüşüne davet ediyor. Ani hava değişikliklerine karşı şemsiyeler yanınızda olmalı. Bulutlu ve yağışlı hava aniden açılabilir. Hızlı bir dönüş yapmak zorunda kalabilirsiniz. Bu durum, hem sağlık hem de konfor açısından önemli. Dikkat edilmesi gereken unsurlar arasında yer alıyor.

Bugünkü Erzurum hava durumu, serin ve yağışlı. Önümüzdeki günlerde soğuk günler bizleri bekliyor. Doğa yürüyüşleri ve dış mekan etkinlikleri için ideal bir zaman dilimi mevcut. Hava eşyaları ve giysi tercihleri konusunda dikkatli olunmalı. Kapalı havalarda dışarıda vakit geçirmek beklenmedik sürprizlere yol açabilir. Sonbahar ruhunu hissetmek isteyenler, hem ruhlarını hem de bedenlerini hazırlamalı.